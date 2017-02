Internetová závislosť nie je duševná porucha, príčiny sú iné

BRATISLAVA 11. februára (WebNoviny.sk) - Závislosť od internetu nie je podľa Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) duševná porucha. Upozorňuje na to hlavný odborník ministerstva zdravotníctva pre medicínu drogových závislostí Ľubomír Okruhlica. Vo vyjadrení, ktoré poskytol agentúre SITA, reaguje na zriadenie Centra prevencie internetovej závislosti občianskym združením eSlovensko.



"Súčasná lekárska veda na základe preverených vedeckých dôkazov nepozná diagnózu závislosti od internetu. Preto nemôže ani zodpovedne podporiť a odporúčať postupy jej diagnostikovania a prevencie, ako boli demonštrované občianskym združením eSlovensko." dodal Okruhlica. .



Príčinou môžu byť rôzne problémy



Nadmerné užívanie internetu, ktoré negatívne vplýva napríklad na štúdium, prácu, osobnú hygienu a podobne, je podľa Okruhlicu len jedným prejavom, za ktorým je však iný, základný problém. Na jeho odhalenie sa používajú štandardné odborné psychologické postupy alebo psychiatrické vyšetrenie. "Príčinou môžu byť problémy v škole, rodine, partnerskom vzťahu, ale aj vážnejšie duševné poruchy neurotického charakteru, depresia alebo i ťažká duševná porucha, akou je napríklad schizofrénia. Preto z odborného hľadiska nemôžeme odporučiť postupy OZ eSlovensko," vysvetľuje odborník na liečbu drogových závislostí.



V prípade, ak má rodina podozrenie, že ich blízky je príliš veľa času na internete, alebo má človek sám taký pocit, mal by sa poradiť s psychológom, pri závažnejších problémoch s psychiatrom, odporúča Okruhlica. Odborník "diagnostikuje príčinu a podľa nej odporučí liečbu, ktorá však nie je terapiou tzv. závislosti od internetu, ale základnej duševnej poruchy".



Najohrozenejšou skupinou sú mladí ľudia



Združenie eSlovensko spustilo na internete v utorok 7. februára projekt Centra prevencie internetovej závislosti. Ponúka mobilnú aplikáciu neZávislosť a informačný portál http://nezavislost.sk/. Prinesie aj výskumnú činnosť o problematike online závislostí, vytvorenie aktívnej siete odborníkov a centier pomoci v regiónoch. Agentúru SITA o tom informoval Milan Urbaník zo združenia eSlovensko.



"Z výskumov na Slovensku vieme, že 2 - 3 percenta používateľov internetu sú závislé od určitej online aktivity. Najohrozenejšou skupinou sú mladí ľudia od 15 do 30 rokov, častejšie chlapci ako dievčatá. V projekte sa zameriame najmä na používateľov internetu, u ktorých sa môže, ale nemusí závislosť rozvinúť. Život im preteká ako piesok medzi prstami. Budeme sa snažiť pomôcť všetkým, ktorí chcú svoje problematické, nadmerné používanie internetu dostať opäť do vlastných rúk," cituje tlačová správa Mira Drobného, prezidenta eSlovensko.