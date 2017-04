Inovácie vypredali Bratislavu úplne!

Bratislava, 10.4.2017 ( WBN/PR ) – Retailový festival RETAIL INNOVATIONS CONFERENCE, zažiari už zajtra 11. apríla v Grand Hotel River Park, Bratislava. Pôvodne komorný koncept skupinky nadšencov má už dva týždne vypredané vstupenky. Program je nabitý zaujímavými menami, má zvučné partnerstvá a veľa sa o ňom hovorí. Za projektom stojí jeho zakladateľ, dlhoročný retailový profesionál, Tibor Tabery.„Inovácie sú dnes „moderné“ slovo. Kamenný obchod je svet, do ktorého vďaka e-commerce konečne nachádzajú inovácie cestu a od základov ho menia. My by sme radi 11. apríla v Bratislave sprostredkovali účastníkom nášho eventu zaujímavú ochutnávku“ približuje myšlienku podujatia Tibor Tabery. .Maloobchodný trh v širšom regióne ponúka obchodníkom viaceré už zaužívané komerčné retailové eventy. Prečo vznikol projekt RETAIL INNOVATIONS , čím a ako chce osloviť záujemcov o túto tému? Sú slovenskí retaileri pripravení načúvať inováciám ?„Našťastie, o kvalite služieb obchodníka rozhoduje zákazník a skôr či neskôr spravodlivo odmení každého operátora, aj tých zo vzdialenejších kútov Slovenska. Retail, to nie sú len známe supermarketové reťazce, ale aj kníhkupectvá, pobočky bánk, fashion predajne, alebo populárne franchisingové gastro prevádzky. Súčasne inovátormi dnes nie sú veľké technologické giganty, ale často práve menšie invenčné firmy a startupy. Toto je uhol pohľadu, ako vnímame retail my a ako ho sprostredkúvame pre naše publikum, “ dodáva Tibor Tabery.RETAIL INNOVATIONS CONFERENCE je retailový festival, ktorý sa uskutoční zajtra, 11. apríla 2017 v Bratislave a počas jedného dňa dá priestor 17 invenčným rečníkom zo Slovenska aj zahraničia. Kľúčové témy eventu budú 3, dáta v retaili, realita kamenného obchodu a vernostné programy. Viac informácií o tomto unikátnom podujatí nájdete na www.retail-innovations.com