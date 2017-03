Iniciátor trestného činu si amnestiu udelil sám, celá kauza vraj bola vyšetrená

V prípade zavlečenia Michala Kováča mladšieho do cudziny v roku 1995 nie je podľa bývalého novinára a spravodajského dôstojníka Petra Tótha....

BRATISLAVA 13. marca (WebNoviny.sk) – V prípade zavlečenia Michala Kováča mladšieho do cudziny v roku 1995 nie je podľa bývalého novinára a spravodajského dôstojníka Petra Tótha potrebné rozsiahle dokazovanie. Ako povedal dnes na tlačovej besede, zavlečenie syna vtedajšieho prezidenta bolo dostatočne zdokumentované a nie je potrebné vykonávať ďalšie dokazovanie. Ako doplnil ďalší bývalý spravodajský dôstojník Igor Cibula, celá kauza bola vyšetrená.



„Vypovedal som v nej ako utajený svedok. Polícia zistila všetky podstatné skutočnosti, ktoré usvedčujú osoby, ktoré realizovali zavlečenie Kováča mladšieho,“ povedal s tým, že polícia čin vyšetrovala po udelení amnestie premiérom Mikulášom Dzurindom. Ten 8. decembra 1998 vydal rozhodnutie predsedu vlády o amnestii, ktorým vypustil niektoré články z dvoch rozhodnutí o amnestii vydaných Mečiarom, a umožnil tak konať v týchto kauzách. „Keď bola preukázaná neústavnosť tejto amnestie, celá kauza išla do stratena,“ dodal..





Amnestie by mali byť podľa Cibulu zrušené, lebo iniciátor trestného činu, ktorý politicky inicioval všetky kroky Slovenskej informačnej služby (SIS), si amnestiu udelil sám. „Mečiar bol osobne zodpovedný za to, že k zavlečeniu Kováča mladšieho došlo,“ vyhlásil s tým, že amnestie treba zrušiť a spoločensky odsúdiť zneužitie tajnej služby a že páchateľ amnestoval sám seba.



Tóth označil minulotýždňové tvrdenia Vladimíra Mečiara o vzťahu k Jaroslavovi Svěchotovi za lož . „Mečiarova podmienka bola, aby sa Svěchota stal šéfom vnútorného spravodajstva SIS v čase, keď ju viedol jeho politický nominant Ivan Lexa. Neskôr sa Svěchota stal námestníkom SIS. Tento osobný nominant Mečiara ako jedno z prvých organizačných opatrení urobil, že zriadil odbor špeciálnych operácií. Jeho prvou a poslednou operáciou bolo zavlečenie Kováča mladšieho do cudziny,“ uviedol Tóth.





Do zavlečenia bolo podľa neho zapojených viacero útvarov SIS. Tót tiež pripomenul, že Svěchota inicioval vytvorenie 52. oddelenia SIS. „Oddelenie bolo priamo riadené Svěchotom. Realizovalo všetky nezákonnosti, ktorých sa SIS dopúšťala proti opozícii a novinárom,“ uviedol.



Podľa Tótha Mečiar klame, keď obviňuje zo zavlečenia cudzie spravodajské služby. „Ak ho zavliekla cudzia služba, tak mal vyhodiť všetkých náčelníkov spravodajskej služby, lebo zlyhali,“ dodal.