Iniciatívu proti korupcii zo strany Fica považuje SaS za nedôveryhodnú

Výzve premiéra Roberta Fica, aby občania oznamovali korupciu, chýba to hlavné, a to dôveryhodný vyzývateľ. Uvádza sa to v stanovisku strany....

BRATISLAVA 5. marca (WebNoviny.sk) - Výzve premiéra Roberta Fica, aby občania oznamovali korupciu, chýba to hlavné, a to dôveryhodný vyzývateľ. Uvádza sa to v stanovisku strany Sloboda a Solidarita, pod ktorým sú podpísaní predseda Strany Richard Sulík a podpredsedovia Ľubomír Galko a Jana Kiššová. „Z úst premiéra to znie, akoby slávny don Corleone žiadal mafiánske rodiny, aby zanechali zločin a venovali sa výrobe mortadelly," konštatujú liberáli.



SaS spomínajú Kováčika aj Gorilu .



„Robert Fico politicky kryje korupciu na najvyšších miestach, pretože necháva vo funkciách ministra vnútra Roberta Kaliňáka a ministra hospodárstva Petra Žigu. Pasívne sa prizerá, ako špeciálny prokurátor Dušan Kováčik odkladá ad acta jednu kauzu za druhou. Sám sa vyhýba odpovedi, aké bolo jeho angažmán v kauze Gorila, kde sa mal stretnúť s Jaroslavom H. a piť počas ich rozhovoru kolu," uvádza sa v stanovisku s tým, že premiér takisto býva v byte, ktorého prenajímateľ je dôvodne podozrivý z ťažkých daňových podvodov.









Takýto obraz predsedu vlády a strany, ktorú vedie, nie je podľa SaS pre občanov žiadnou zárukou, že výzvy na boj s korupciou sú myslené vážne.



„Avšak napriek všetkému občania prípady korupcie sporadicky oznamujú aj na nižšej úrovni, teda tam, kde nesiahajú chápadlá Smeru-SD i jeho klientov, a orgány činné v trestnom konaní majú výsledky. Ale na vyšších úrovniach, kde sa odohrávajú miliónové obchody so štátom, kde sa pohybujú oligarchovia a korupční emisári, kde fungujú kartely, tie zostávajú nedotknuté. Tam platí beztrestnosť, politicky krytá ústavnými činiteľmi typu Fico, Kaliňák, Žiga a Kováčik,“ konštatujú liberáli.



Fico chce spolupracovať s mimovládkami



SaS zdôrazňuje, že podmienkou, aby sa k slovu dostala spravodlivosť, je odchod spomenutých ľudí z funkcií.



„Až potom sa skončí trestnoprávna imunita vyvolených a výzvy na boj s korupciou z úst nového premiéra nebudú len trápnym pokusom odvrátiť pozornosť od vlastných zlyhaní. Ak chce Robert Fico, aby občania udávali tých, čo berú úplatky, nech sám ide príkladom a udá svojich skorumpovaných spolupracovníkov,“ uzatvárajú zástupcovia SaS.



Premiér SR Robert Fico by chcel spolupracovať s mimovládnymi organizáciami v boji proti korupcii. V stredu diskutoval s predstaviteľmi Transparency International Slovensko, Aliancie Fair Play a nadácie Zastavme korupciu. Ako priblížil predseda vlády, išlo o prvé, rámcové stretnutie, kde sa načrtli určité možnosti spolupráce medzi vládou a mimovládnymi organizáciami. Pokračovať v diskusii budú 15. marca tohto roka už ku konkrétnym bodom.