Iniciatíva slovenských učiteľov vyzýva Kažimíra a Fica, aby sa vyjadrili k školskej reforme

BRATISLAVA 10. apríla (WebNoviny.sk) - Národný program rozvoja výchovy a vzdelávania obsahuje viacero pozitívnych návrhov, ktoré by učitelia uvítali v praxi. Zásadná vec, na ktorej však celý dokument padá, je financovanie. Tvrdí to Iniciatíva slovenských učiteľov (ISU), ktorej stanovisko poskytol agentúre SITA člen iniciatívy Viktor Križo.



Pozitívne návrhy v reforme .



Iniciatíva slovenských učiteľov upozorňuje, že bez podpory ministerstva financií sa žiadna reforma školstva nekoná a nikdy sa konať nebude.



Iniciatíva preto vyzýva vládu SR, osobitne ministra financií Petra Kažimíra a predsedu vlády Roberta Fica, aby sa k pripravovanej reforme a jej finančnému a politickému krytiu jasne vyjadrili. "Potrebujeme vedieť, či čas strávený štúdiom a pripomienkovaním reformy bude zmysluplne využitý a či vôbec má zmysel čakať na skutočne akčné plány ministerstva školstva," uvádza Iniciatíva slovenských učiteľov.





Pozitívnymi návrhmi v reformnej snahe o 10-ročnú víziu moderného školstva sú podľa ISU napríklad nevyhnutnosť novej kultúry riadenia, opodstatnenosť individualizácie vzdelávania či dôraz na výchovu. Iniciatíva tiež víta, že dokument hovorí o naliehavosti spoločensky rešpektovaného a primerane odmeňovaného pedagogického povolania.



Ďalšími pozitívnymi návrhmi sú podľa ISU dbanie na útulnosť školského prostredia, dôležitosť inkluzívnych tímov, nutnosť psychohygieny učiteľa, zdôraznenie potreby financií aj na dobudovanie štandardu vybavenia škôl, zjednotenie financovania a správy pod ministerstvo školstva, lepšie nastavenie normatívu či snaha o riešenie profesijného rozvoja učiteľa.



Dokumentu chýbajú riešenia



Dokumentu však podľa iniciatívy chýba napríklad riešenie štruktúry, postavenia a kompetencie rady školy, ktorá je kľúčovým prvkom demokracie v školách.



"Nespomína sa v ňom ani zrušenie totalitného práva veta zriaďovateľa pri voľbe riaditeľa školy, ktoré celá školská verejnosť jednoznačne odmieta. Plán zvyšovania platov pedagógov predpokladá, že až v cieľovom roku 2027 budú dosahovať priemer OECD, čo určite nesignalizuje zatraktívnenie učiteľského povolania v blízkej dobe," dodáva zároveň ISU.



Iniciatíva upozorňuje na to, že uskutočneniu množstva analýz, prieskumov, komisií, databáz, webov, príručiek a príprav, ktoré dokument Učiace sa Slovensko predpokladá, už učitelia neveria.



"Chýba infraštruktúra v podobe pripravených škôl, priestorov, areálov, pomôcok, investícií do učiteľa ako kľúčového hráča, ako to deklaruje dokument. Tiež pre nedostatok asistentov, špeciálnych pedagógov, psychológov aj materiálneho vybavenia nie sú zabezpečené ústavné práva pre znevýhodnené deti a o základné potreby detí sa súťaží cez eurofondy," uvádza ISU.



