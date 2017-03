Industry4UM diskutuje o rozbehnutí Industry 4.0 vo firmách



Autori konceptu, spoločnosť SOVA Digital a Revue priemyslu, prinášajú na trh nový formát, ktorého ambíciou je objasňovať princípy a možnosti aplikácie digitalizácie v priemysle do hĺbky. „Chceme otvárať konkrétne témy, detailne ich rozoberať a objasňovať prostredníctvom odborníkov na každú konkrétnu oblasť. Nechceme robiť prednášky, kde účastníci len pasívne počúvajú. Naším zámerom je otvorená diskusia, ktorej súčasťou sú aj poslucháči a kde majú možnosť detailne si prediskutovať svoje konkrétne potreby, problematiku, ktorá je pre nich dôležitá a aktuálna,“ konštatuje Martin Morháč, autor diskusno-odborného konceptu.



Zavádzanie Industry 4.0 v slovenských podnikoch nie je otázkou budúcnosti, je to proces, ktorý sa rozbieha dnes. Slovenské firmy majú záujem o informácie a výmenu skúseností, ale väčšine chýba dôvera a odhodlanie začať postupne nastavovať svoje výroby na nové technológie. Preto je dôležité hovoriť o tom, aký prístup treba zvoliť a aké by mali byť prvé kroky. „Využitie princípov inteligentného priemyslu výrazne ovplyvní konkurencieschopnosť firiem. V rámci prvej z diskusií Industry4UM sme sa rozhodli ponúknuť odporúčania pre rozbeh tejto celkom novej oblasti riadenia priemyselných podnikov nielen cez názory expertov,“ konštatuje Martin Jesný, spoluautor myšlienky diskusných fór s odborníkmi..



Formát stretnutí je postavený na moderovanej diskusii, ktorá má nastavenú tému, odborné zázemie a prechádza problematikou na základe pripraveného konceptu a diskusie s auditóriom. Kombinácia predstavenia praktických skúsenosti a expertných vstupov dáva ľuďom z priemyslu možnosť diskutovať o témach a je súčasne cestou, ako vyvracať rôzne mýty o Smart Industry.



Reálnu skúsenosť s aplikáciou princípov inteligentného priemyslu v rámci prvého stretnutia Industry4UM, ktoré sa konalo 28. marca na konferencii Newmatec 2017, do diskusie priniesla spoločnosť Schaeffler. „Možnosť predstaviť koncept Schaeffler Digitálny podnik a diskutovať o ňom, vnímame ako zaujímavú príležitosť, ako zdieľať s kolegami z priemyslu informácie ako sami seba vnímame na ceste Digitálneho podniku a Industry 4.0 a kde sa aktuálne nachádzame v implementácii,“ hovorí Tomáš Korchán, vedúci oddelenia Industrial Engineering - Methodenraum spoločnosti Schaeffler Kysuce. Industry4UM prinieslo úspešný príbeh jednej z prvých firiem, ktorá aplikuje koncept Industry 4.0 na Slovensku zmapovaný od procesov prípravy, plánovania až po následnú realizáciu pilotného projektu.



Ak sa podnik vyberá cestou sofistikovanej výroby v prepojených digitálne riadených prevádzkach, je potrebné riadiť rovnako pozorne aj iné oblasti, vrátane bezpečnosti. „Nemá význam nikoho strašiť. Je však lepšie vopred hovoriť o tom, čo sa môže stať ak sa v inteligentnej fabrike podcení kybernetická bezpečnosť, než následne vyčísľovať škody,“ odporúča senior konzultant Deloitte Martin Fábry.



Prijatie inovačných stratégií a rozvoj podnikov v duchu Industry 4.0 bude do budúcnosti stále väčším imperatívom. „Preto chceme metodicky rozvíjať pripravenosť podnikov na zmeny, ktoré nie sú obmedzené len na produkty, ale uskutočňujú sa v horizontálnych a vertikálnych štruktúrach a procesoch. Toto je podľa nás jedna z ciest, ako udržať slovenský priemysel zdravý, výkonný a konkurencieschopný,“ uzavrel Martin Morháč.