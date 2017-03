Indian Wells uvidí súboj legiend Federer verzus Nadal

INDIAN WELLS 15. marca (WebNoviny.sk) - Čo sa pred mužskou časťou tenisového turnaja v Indian Wells bralo takmer ako samozrejmosť, sa aj naplní. Roger Federer a Rafael Nadal narazia na seba v osemfinále dvojhry v Indian Wells Tennis Garden. Pôjde o reprízu nedávneho finále Australian Open, v ktorom uspel Federer a pripísal si osemnásty grandslamový titul.Vzájomný duel dvoch hrajúcich legiend skrýva v sebe oveľa viac historických súvislostí. Bude to ich 36. vzájomný zápas, Nadal vedie 23:12, ale zároveň čelí možnej tretej prehre v rade, čo by sa mu stalo proti Federerovi vôbec prvýkrát. V skoršej časti turnaja sa títo velikáni svetového tenisu stretli iba raz, v ich úplne prvej vzájomnej konfrontácii v 3. kole turnaja v Miami v roku 2004. Nadal vtedy zvíťazil 6:3, 6:3. ."Musím sa pripraviť na rýchlu hru, ktorá je Federerovou výsadou. Do loptičky udiera veľmi skoro po odraze a najmä nenechá voľný priebeh výmenám. Podanie, prvý úder a koniec. Takto dokáže zahrať veľké množstvo víťazných bodov. A ešte niečo, náročné veci v jeho podaní vyzerajú úplne jednoducho," pripomenul Nadal základné atribúty výnimočnej hry svojho súpera.Už 35-ročný Federer nasadený ako deviaty si v 3. kole vo dvoch tajbrejkoch poradil s Američanom Stevom Johnsonom (24.) 7:6 (3), 7:6 (4). O päť rokov mladší Nadal (5.) v rovnakej fáze turnaja prekonal ďalšieho tridsiatnika, krajana Fernanda Verdasca, 6:3, 7:5.Bolo to Nadalovo päťdesiate víťazstvo v kalifornskej púštnej oáze, v ktorej bral víťazné trofeje v rokoch 2007, 2009 a 2013. "Odohral som dobrý zápas - agresívny servis, solídne forhendy aj presné bekhendy. Som šťastný, lebo to bolo v mojom podaní oveľa lepšie ako v prvý deň," pochválil sa Nadal na webe ATP World Tour.

Federer sa teší na súboj s Nadalom

Djokovič dosiahol 762. víťazstvo v kariére

Federer zdolal Johnsona bez toho, aby mu vzal podanie. V tajbrejkoch však osvedčil skúsenosti aj presnú ruku. Pomohol si 12 esami aj 87-percentnou úspešnosťou po prvom podaní.Švajčiarsky elegán dvíhal nad hlavu víťaznú trofej v Indian Wells v rokoch 2004, 2005, 2006 a 2012, v edíciách 2014 a 2015 vo finále nestačil na Novaka Djokoviča. Na zápas proti Nadalovi sa, tradične, teší. "Je to jeden z dôvodov, prečo som sem prišiel, zahrať si proti chlapíkovi, akým je Rafa. Cítim to charakteristické vzrušenie," povedal Federer.Na otázku, či cíti aj zvýšené sebavedomie , odpovedal: "Stále to beriem tak, že sa len vraciam na súťažné kurty po dlhšom čase. Chcem predviesť čo najlepší výkon, aby som z toho mohol ťažiť v ďalších častiach sezóny. Bez ohľadu na to, čo som dosiahol v Austrálii, pôjdem do toho uvoľnene. To je pre mňa dôležité."Federer nie celkom podľa predstáv zvládol svoje vystúpenie na predchádzajúcom turnaji v Dubaji v SAE. Rozlúčil sa tam už v osemfinále po tesnej prehre s ruským kvalifikantom Jevgenijom Donským, ktorý mu dokonca odvrátil aj tri mečbaly. Dodatočne priznal, že bol unavený. "Som rád, že moja energia je späť, teraz únavu necítim. Ak sa budem dobre pohybovať, určite mám šancu proti Rafovi," dodal Federer.Cestu do osemfinále si našiel, aj keď v troch setoch, aj Novak Djokovič. Svetový hráč číslo 2, ktorý v tomto roku na kurtoch nie je vo svojej koži, v zápase 3. kola zdolal náročnú argentínsku prekážku Juana Martína Del Potra 7:5, 4:6, 6:1. Skúška ohňom pre srbského favorita trvala 2:18 min.Päťnásobný šampión z Indian Wells Djokovič dosiahol 762. víťazstvo v kariére, čím sa vyrovnal Američanovi Petovi Samprasovi na historickej 10. priečke v tzv. otvorenej ére tenisu. Zároveň ako tretí hráč dovŕšil hranicu 300 zápasových triumfov na turnajoch prestížnej série ATP World Tour Masters 1000. Pred ním sú iba Roger Federer /331/ a Rafael Nadal s 318 víťazstvami.V osemfinále na Djokoviča čaká ďalšia náročná prekážka, Austrálčan Nick Kyrgios, ktorý ho vyradil nedávno na podujatí v mexickom Acapulcu už vo štvrťfinálovej fáze. "V treťom sete proti Del Potrovi som predviedol zrejme najvyššiu kvalitu z celého tohto roka. Verím, že mi to vydrží aj do zajtrajšieho zápasu. Najmä na returne to budem potrebovať," povedal Djokovič podľa AP. Jeho najbližší súper Kyrgios (15.) si v 3. kole poradil s Nemcom Alexandrom Zverevom (18.) 6:3, 6:4.