Igor Matovič môže prísť o poslanecký mandát, bude o ňom hlasovať parlament

Líder OĽaNO Igor Matovič bude musieť svoju nepozastavenú živnosť vysvetľovať v pléne parlamentu. Parlamentný výbor pre nezlučiteľnosť funkcií....

BRATISLAVA 28. marca (WebNoviny.sk) - Líder OĽaNO Igor Matovič bude musieť svoju nepozastavenú živnosť vysvetľovať v pléne parlamentu. Parlamentný výbor pre nezlučiteľnosť funkcií v utorok prijal uznesenie, za ktoré hlasovalo deväť z pätnástich členov výboru. Hlasovali za návrh na zbavenie poslaneckého mandátu lídra OĽaNO Igora Matoviča. Výbor sa ním zaoberal pre opätovne nepozastavenú živnosť. Predseda výboru Martin Poliačik bol za udelenie pokuty. Podľa koaličných členov výboru však Matovič má možnosť v pléne NR SR svoje pochybenie obhájiť. Ak sa mu to podarí, o mandát poslanca nepríde. Za zbavenie mandátu musí hlasovať ústavná väčšina, teda 90 poslancov národnej rady.



„Výbor schválil návrh plénu NR SR na zbavenie mandátu poslanca Matoviča. Výbor bude o tom informovať predsedu parlamentu, ten to zaradí na rokovanie a plénum rozhodne,“ povedal Poliačik, ktorý zatiaľ nevie posúdiť, či sa návrh dostane na rokovanie počas aktuálnej schôdze NR SR. Avšak predseda výboru nevidí dôvod, prečo by hlasovanie o zbavení mandátu malo byť tajné. „Každý volič má právo vedieť, ako hlasuje jeho zástupca,“ povedal. .



Poliačik odhaduje, že Matovič nebude odvolaný



Poliačik odhaduje, že Matovič nebude odvolaný z poslaneckého mandátu. „Príde mi to nenáležité na základe čoho sa ten návrh dáva,“ zdôvodnil. Preto dnes na výbore navrhoval, aby líder OĽaNO dostal pokutu. „Ak by plénum aj odsúhlasilo zbavenie mandátu, poslanec má právo požiadať o výklad ústavný súd a kým nerozhodne, poslanec má právo stále sedieť v parlamente,“ dodal s tým, že za čistejšie riešenie by považoval, keby opätovne nepozastavenie živnosti brali ako dve samostatné porušenia v dvoch volebných obdobiach.



Poslanec NR SR a člen výboru za Smer-SD Róbert Puci čakal, že na dnešnom výbore Matovič svoje konanie obháji. Keďže neprišiel, a tak neurobil, má možnosť v pléne NR SR. Poslanec Peter Kresák (Most-Híd) zdôraznil, že nemožno hovoriť o nedbanlivosti Matoviča, podľa neho porušil zákon a mal by sa k porušeniu vyjadriť. „Som presvedčený, že postupujeme podľa pravidiel. Všetci si uvedomujeme, že taký prípad, aký máme na stole, je tu po prvýkrát,“ povedal podpredseda výboru Juraj Blanár (Smer-SD), ktorý tiež dodal, že plénum rozhodne o zbavení mandátu.



Parlamentný výbor pre nezlučiteľnosť funkcií začal o prípade rokovať opäť po tom, čo ústavný súd rozhodoval o pokute Matoviča za aktívnu živnosť. Ako 10. marca Matovič povedal, rozhodnutie Ústavného súdu (ÚS) Slovenskej republiky rešpektuje, no považuje ho za „za čisto politické rozhodnutie“. „Proti nemu sa nemôžem odvolať, nemožno podať opravný prostriedok,“ povedal. Ústavný súd rozhodoval po tom, čo Matovič nemal po druhýkrát ako poslanec NR SR pozastavenú živnosť. O tom, že Matovič porušil zákon o ochrane verejného záujmu a že musí zaplatiť pokutu vo výške šesť mesačných platov rozhodol II. Senát ÚS SR Ladislava Orosza, ktorý mu dal najprv za pravdu, ale plénum súdu nakoniec rozhodlo inak. Podľa Matoviča sú všetci sudcovia ÚS SR dnes nominanti vládnej koalície alebo HZDS. „Toto bola čisto politická otázka, v takejto situácii by mal byť ÚS SR baštou demokracie,“ povedal Matovič. „Čím som ohrozil verejný záujem? Že som mal mŕtvy živnostenský list na poličke, na ktorý som vôbec nepodnikal?“ pýtal sa líder OĽaNO.



Jeho advokát Miroslav Kadúc a exposlanec NR SR priblížil, že Výbor NR SR pre nezlučiteľnosť funkcií v júni pokračoval v konaní, ktoré sa začalo ešte počas minulého volebného obdobia. „Výbor rozhodol o udelení pokuty aj napriek tomu, že celý výbor sa uzniesol vo svojom rozhodnutí na tom, že „nepredpokladá, že verejný funkcionár živnostenskú činnosť aktívne vykonával,“ povedal. Aj samotný výbor rozhodnutie považoval podľa Kadúca za nespravodlivé. My sme požiadali ÚS SR aby povedal, ako je to do budúcna, či nepozastavená živnosť je problémom aj vtedy, ak verejný funkcionár aktívnu činnosť za účelom zisku nevykonáva.



Podľa súdu je podstatné, či podnikal



„Senát ústavného súdu prijal náš podnet na ďalšie konanie a následne požiadal plénum ÚS SR o zjednocujúce stanovisko. Senát povedal, že podnikateľ, ktorý nevykonáva sústavnú činnosť na dosiahnutie zisku, nepodniká. Súd povedal, že výbor musí zistiť, či aktívne vykonával činnosť za účelom zisku,“ dodal s tým, že súd im dal vo väčšine vecí za pravdu. „Potom zasadlo plénum ÚS SR v počte osem členov a návrh zamietlo,“ dodal Kadúc s tým, že z trinástich sudcov bolo prítomných len osem a na prijatie návrhu je potrebná väčšina, teda sedem hlasov. Aj napriek tomu, že bol návrh zamietnutý, plénum odkazovalo na predchádzajúce rozhodnutia. „A tu je kameň úrazu,“ povedal Kadúc. ÚS SR v minulosti päťkrát v podobných prípadoch konštatoval, že „nie je podstatné, či verejný funkcionár mal z činnosti príjem, ale či v tom období podnikal“. „Plénum sa k tomu postavilo alibisticky tak, že návrh zamietlo,“ dodal.



Vo veci rozhodol ÚS SR na verejnom zasadnutí 2. marca 2017. Rozhodnutie Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre nezlučiteľnosť funkcií zo 16. júna 2016, na základe ktorého poslanec NR SR Igor Matovič (OĽaNO-NOVA) dostal pokutu 12-tisíc eur, potvrdil rozhodnutím II. senát Ústavného súdu SR. Výbor NR SR pre nezlučiteľnosť funkcií udelil Matovičovi sankciu 12-tisíc eur za to, že v roku 2013 mal platnú živnosť 21 dní, pretože ju zabudol pozastaviť. Líder obyčajných ľudí sa obrátil so sťažnosťou voči pokute na ústavný súd, ktorý rozhodol o jej zákonnosti.



Rozhodnutie ústavného súdu sa dotkne aj iných poslancov, ktorí porušili zákon ako Matovič. Podobnej chyby ako líder OĽaNO sa dopustili poslanci Eugen Jurzyca (SaS), Stanislav Kubánek (Smer-SD) a Peter Šuca (Smer-SD).



