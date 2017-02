Idú zisťovať finančnú situáciu slovenských domácností

BRATISLAVA 19. februára (WebNoviny.sk) - Národná banka Slovenska (NBS) bude vo februári a marci tohto roka v spolupráci so Štatistickým úradom SR zbierať údaje pre zisťovanie finančnej situácie a spotreby domácností na Slovensku. Úrad vybral reprezentatívnu vzorku 4000 domácností.



Každý opytovateľ je pri oslovení vybranej domácnosti povinný preukázať sa preukazom zamestnanca štatistického úradu, občianskym preukazom a pozývacím listom podpísaným guvernérom NBS a predsedom úradu. Všetky poskytnuté informácie budú spracované anonymne. Použité budú výhradne na účely štatistických a výskumných analýz, ktoré nemajú komerčný charakter. O výsledkoch zisťovania bude národná banka informovať prostredníctvom svojej internetovej stránky v budúcom roku..



Zisťovanie je súčasťou európskeho projektu HFCS (skratka pre anglický názov Household Finance and Consumption Survey), ktorý je koordinovaný Európskou centrálnou bankou a podieľajú sa na ňom centrálne banky eurosystému. Zisťovanie HFCS sa realizuje pravidelne každé tri roky a ide už o jeho tretie kolo. Na Slovensku zabezpečuje zisťovanie HFCS Národná banka Slovenska v spolupráci so Štatistickým úradom SR.



Cieľom zisťovania je získať údaje o súčasnej ekonomickej situácii domácností v eurozóne. Získané údaje pomôžu centrálnym bankám pri dôležitých rozhodnutiach v oblasti menovej politiky a finančnej stability eurosystému. Otázky zisťovania HFCS zachytávajú demografiu, vlastníctvo hmotných a finančných aktív, pôžičky, príjem, spotrebu, zamestnanie, podnikanie, dôchodkové zabezpečenie a medzigeneračné prevody domácností.