Identifikovali všetky obete teroristického útoku v Berlíne

V Nemecku identifikovali všetkých 12 obetí pondelkového teroristického útoku kamiónom na jeden z vianočných trhov v Berlíne. Potvrdila to....

WIESBADEN 24. decembra (WebNoviny.sk) - V Nemecku identifikovali všetkých 12 obetí pondelkového teroristického útoku kamiónom na jeden z vianočných trhov v Berlíne. Potvrdila to v sobotu hovorkyňa Spolkového kriminálneho úradu (BKA) so sídlom vo Wiesbadene s tým, že neuviedla pohlavie nešťastníkov. Za atakom stál zrejme tuniský islamista Anis Amri, zlikvidovaný v noci na piatok na úteku v okolí Milána tamojšími policajtmi.



Internetové vydanie magazínu Der Spiegel už skôr prinieslo správu o tom, že tragédiu neprežilo šesť mužov a šesť žien, medzi nimi i podľa dnešnej informácie BKA občianky ČR, Izraela a Talianska, pôvodný vodič odcudzeného kamiónu Lukasz Urban z Poľska, ako aj jedna osoba z Ukrajiny. Zvyšných sedem obetí boli občania Nemecka. Deti sa medzi obeťami nenachádzali.







Medzi desiatkami zranených, o presnom počte ktorých sa objavil ďalší údaj (53), je niekoľko ďalších cudzincov, a to okrem iného aj z Fínska či Maďarska.