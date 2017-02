IMT Smile vydali dvojalbum hiSTORY Live, obsahuje 20 piesní

BRATISLAVA 13. februára (WebNoviny.sk) - Slovenská kapela IMT Smile vydala živý dvojalbum hiSTORY Live. Novinka obsahuje záznam z vlaňajších koncertov z projektu hiSTORY, ktorý si formácia pripravila pri príležitosti osláv 20. narodenín.



Na živáku sa nachádza dovedna 20 skladieb vrátane hitov ako Nepoznám, Veselá pesnička, Ľudia nie sú zlí, Opri sa o mňa, Exotika alebo Niekto ako kráľ ako aj hiSTORY medley, ktorá pozostáva z piesní Anna, Cesty II. triedy, Úsmev a čaj, My dvaja a Najkrajšie Vianoce. Booklet albumu obsahuje fotografie od Martina Trenklera. .







"Bolo to úžasné. Každý jeden koncert boj jedinečný. Silné momenty sa striedali s ešte silnejšími a celá kapela IMT Smile sme si to na pódiu totálne užívali," zaspomínal na narodeninové vystúpenia frontman skupiny Ivan Tásler. Na štyroch koncertoch, ktoré sa uskutočnili v decembri v Bratislave a Košiciach, sa formácia predstavila v pôvodnej zostave vrátane Kataríny Knechtovej, Petra Biča a Martina Migaša a sprevádzali ich aj viacerí hostia ako napríklad Marián Čekovský, Martin Valihora či umelecký súbor Lúčnica.



IMT Smile sa na hudobnej scéne pohybujú od 90. rokov. V roku 1996 vydali spomínaný debutový album Klik-Klak. Na konte majú aj albumy Valec (1998), Valec Extra (1999), Nech sa páči (2000), IMT Smile (2003), Exotica (2004), Niečo s nami je (2006), Hlava má sedem otvorov (2008), 2010: Odysea dva (2010), Rodina (2012), Na ceste 1979 (2015). Ich zatiaľ poslednou nahrávkou je výberovka hiSTORY (2016).



Informácie pochádzajú od Mareka Kučeru z vydavateľstva Universal Music a z archívu agentúry SITA.