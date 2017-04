IKEA tento rok získala ďalšie dve prestížne ocenenia Red Dot za produktový dizajn

Bratislava, 3.apríla 2017 ( WBN/PR ) – Pohovka HAVSTEN z kolekcie záhradného nábytku a kreslo z najnovšej dizajnovej kolekcie IKEA PS 2017 získali prestížne ocenenie v súťaži Red Dot Award, ktorá patrí medzi najuznávanejšie súťaže dizajnu vo svete. Do súťaže bolo prihlásených takmer 5 000 produktov z viac ako 50 krajín. Produkty individuálne posudzovala a hodnotila 40-členná porota zložená z medzinárodných expertov. Oba produkty IKEA bodovali v kategórii: Produktový dizajn.bolo navrhnuté pre ľudí, ktorí žijú v malých priestoroch. Od ostatných produktov sa nelíši iba dizajnom, ale aj špeciálnym výrobným postupom. Tento postup sa nazýva trojrozmerné pletenie a zvykne sa používať pri výrobe farebných tenisiek – vďaka tomu je kreslo ľahké, takmer priehľadné a veľmi pohodlné. .„Som naozaj šťastná, že kreslo IKEA PS 2017 vyhralo ocenenie Red Dot. Trvalo to takmer rok, kým sme navrhli konečný dizajn kresla. Absolvovali sme niekoľko ciest za dodávateľmi a veľmi veľa testovania. Nazývali sme ho "Pletené kreslo", vzhľadom k technike, ktorú sme pri jeho výrobe použili. Tento postup bol pre nás nový a samotný vývoj bol pre IKEA veľkou výzvou, " hovorí Sarah Fager, dizajnérka IKEA.Kreslo IKEA PS 2017 je v predaji v obchodnom dome IKEA od februára 2017. Po dobu jedného roka bude vystavené aj v múzeu Red Dot Design – v najväčšom múzeu súčasného dizajnu v Nemecku.Z ocenenia má nesmiernu radosť aj ďalší dizajnér IKEA, Andreas Fredriksson, ktorý stojí za návrhom záhradnej pohovky HAVSTEN. Jeho túžbou bolo navrhnúť pohovku s ľahkou a viditeľnou konštrukciou, kde sa dajú všetky materiály oddeliť. Vďaka modulárnej konštrukcii, ktorá ponúka zákazníkovi možnosť vybrať výšku, šírku, počet miest na sedenie a niekoľko farebných variantov pohovky, je pohovka HAVSTEN navrhnutá tak, aby priniesla funkčné riešenia a zároveň spĺňala rôzne potreby vonkajšieho prostredia. Pohovka HAVSTEN ešte nie je v predaji.O IKEAIKEA je spoločnosť so švédskymi koreňmi vyrábajúca bytové zariadenie. V roku 1943 ju založil Ingvar Kamprad. Našou víziou je „vytvárať lepší každodenný život pre väčšinu ľudí“. Obchodnou myšlienkou je ponúkať široký sortiment funkčného bytového zariadenia s dobrým dizajnom a za také nízke ceny, aby si ho mohlo dovoliť čo najviac ľudí. IKEA má celkom 389 obchodných domov v 48 štátoch/oblastiach, z ktorých 44 obchodných domov vlastnia a prevádzkujú držitelia licencie mimo IKEA Group. Obchodné domy IKEA Group ročne privíta 783 miliónov návštevníkov. Viac informácií nájdete na www.IKEA.sk