Bratislava, 28. marca 2017 ( WBN/PR ) – Predstavením svojho prvého digitálneho výrobku urobila IKEA ďalší krok do sveta inteligentných domácností. Aplikácia TR?DFRI umožňuje používateľom navrhnúť si osvetlenie prostredníctvom telefónu alebo tabletu. Aplikácia je súčasťou sortimentu inteligentného osvetlenia, ktorý ponúka riešenia určené na vypínanie a zapínanie, stmievanie, prepínanie teplého a studeného svetla, diaľkové ovládanie a prispôsobenie svetla. Inteligentné osvetlenie umožňuje ľuďom prispôsobiť si osvetlenie podľa činnosti, ktorú práve v miestnosti vykonávajú a vytvoriť určitú atmosféru. Táto technológia bola na trhu už niekoľko rokov, no zatiaľ ju doma využíva len málo ľudí. Počas návštev v domácnostiach a prieskumov zákazníkov identifikovala IKEA dve kľúčové otázky, ktoré je potrebné vyriešiť na to, aby sa inteligentné osvetlenie sprístupnilo mnohým ľuďom: „Prieskum nám ukázal, že existujúcu technológiu ľudia považujú za príliš drahú a neveľmi zrozumiteľnú. Presne toho sme sa držali, keď sme sa pustili do navrhovania nášho vlastného inteligentného osvetlenia, ktoré by sa jednoducho používalo a bolo cenovo dostupné,hovorí Björn Block, vedúci inteligentných riešení IKEA do domácnosti.Od októbra 2016 ponúkala IKEA v pilotnom testovaní na štyroch trhoch výber z rôznych výrobkov zo sortimentu inteligentného osvetlenia, napr. žiarovky LED, svetelné panely a dvierka. Od 1. apríla budú všetky výrobky zo sortimentu inteligentného osvetlenia dostupné vo všetkých obchodných domoch v Európe a Severnej Amerike vrátane Slovenska. Pribudne aj niekoľko nových výrobkov, ako sú napríklad bezdrôtové stmievače, senzor pohybu, brána pre pripojenie a aplikácia. .Inteligentné osvetlenie IKEA je riešenie pripravené na priame použitie, čo znamená, že nie je potrebná nová elektroinštalácia alebo návšteva elektrikára. Jediné, čo treba, je vymeniť starú žiarovku za žiarovku LED TR?DFRI. S pomocou brány a aplikácie TR?DFRI si môže každý navrhnúť svoje osvetlenie prostredníctvom stmievania, prepínania medzi teplým a studeným svetlom v troch krokoch a nastavením svetiel tak meniť atmosféru v miestnosti.„S aplikáciou si môžete napríklad zvoliť svetlo na skoré rána, ďalšie na neskoré večery a tretie na varenie či prácu v domácnosti. Podobne ako pri iných našich výrobkoch v kategórii inteligentného osvetlenia, aj tu sme sa snažili o to, aby bola naša aplikácia čo najjednoduchšia a jej ovládanie bezproblémové,? dodáva Björn Block.Inteligentné osvetlenie je druhým krokom IKEA v stratégii pre inteligentné domácnosti IKEA Home Smart, ktorá začala v roku 2015 uvedením výrobkov na bezdrôtové nabíjanie mobilných telefónov. V oblasti inteligentných riešení do domácnosti vidí IKEA veľký potenciál. V nadchádzajúcich rokoch uvedieme ďalšie výrobky a umožníme ľuďom vytvoriť si vlastné inteligentné riešenie pre domácnosť.„Stratégia IKEA Home Smart nie je o technologických hračkách. Jej podstatou je dopĺňanie funkcií naprieč celým naším sortimentom prostredníctvom integrácie technológií do našej ponuky zariadenia domácností,? hovorí Jeanette Skjelmose, manažérka pre osvetlenie a IKEA Home Smart.



Séria inteligentného osvetlenia IKEA zahŕňa:

žiarovky LED a diaľkové ovládanie TR?DFRI, súpravu s bránou a aplikáciou TR?DFRI, súpravu so senzorom pohybu TR?DFRI, viaceré súpravy na stmievanie, svetelné panely LED FLOALT a svetelné dvierka LED SURTE a JORMLIEN na skrinky BEST? a kuchynské skrinky METOD.



O IKEA



IKEA je spoločnosť so švédskymi koreňmi vyrábajúca bytové zariadenie. V roku 1943 ju založil Ingvar Kamprad. Našou víziou je „vytvárať lepší každodenný život pre väčšinu ľudí“. Obchodnou myšlienkou je ponúkať široký sortiment funkčného bytového zariadenia s dobrým dizajnom a za také nízke ceny, aby si ho mohlo dovoliť čo najviac ľudí. IKEA má celkom 389 obchodných domov v 48 štátoch/oblastiach, z ktorých 44 obchodných domov vlastnia a prevádzkujú držitelia licencie mimo IKEA Group. Obchodné domy IKEA Group ročne privíta 783 miliónov návštevníkov. Viac informácií nájdete na www.IKEA.sk.