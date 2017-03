IKEA prestavuje svoj prvý digitálny výrobok pre domácnosti – aplikáciu, ktorá ovláda osvetlenie



Inteligentné osvetlenie umožňuje ľuďom prispôsobiť si osvetlenie podľa činnosti, ktorú práve v miestnosti vykonávajú a vytvoriť určitú atmosféru. Táto technológia bola na trhu už niekoľko rokov, no zatiaľ ju doma využíva len málo ľudí. Počas návštev v domácnostiach a prieskumov zákazníkov identifikovala IKEA dve kľúčové otázky, ktoré je potrebné vyriešiť na to, aby sa inteligentné osvetlenie sprístupnilo mnohým ľuďom: „Prieskum nám ukázal, že existujúcu technológiu ľudia považujú za príliš drahú a neveľmi zrozumiteľnú. Presne toho sme sa držali, keď sme sa pustili do navrhovania nášho vlastného inteligentného osvetlenia, ktoré by sa jednoducho používalo a bolo cenovo dostupné,.