IKEA predstavuje prvú lokálnu správu o trvalej udržateľnosti

7.2.2016, Bratislava – To, aké rozhodnutie spravíme dnes, ovplyvní svet o niekoľko rokov neskôr. Tento jednoduchý vzorec, ktorý platí vo všetkých sférach života, je už niekoľko rokov súčasťou udržateľnej stratégie spoločnosti IKEA. Vývoj a výroba produktov sa už nesústreďuje iba na dizajn, kvalitu a nízku cenu. Trvalá udržateľnosť sa stala prirodzenou súčasťou našich životov. Lokálnej správy o trvalej udržateľnosti vyberáme:Zodpovedné využívanie zdrojov je výhodné tak pre podnikanie, ako aj pre životné prostredie. Vo FY 2016 sa podarilo. Investovalo sa 24.000 eur do tepelného čerpadla, ktoré je ekologickejším zdrojom kúrenia a zníži spotrebu zemného plynu o 50 %.... 100 % elektrickej energie spotrebovanej v obchodnom dome IKEA pochádza z obnoviteľných zdrojov?... na toaletách v obchodnom dome IKEA Bratislava sa na splachovanie používa podzemná voda? Týmto spôsobom IKEA ušetrí každý mesiac 320 m3 pitnej vody.... 99 % odpadu z obchodného domu za uplynulý rok putovalo na recykláciu alebo energetické zhodnotenie?Všetky tieto opatrenia boli zavedené, aby sa zefektívnilo optimálne využívanie zdrojov v obchodnom dome IKEA Bratislava.Víziou spoločnosti IKEA je vytvárať lepší každodenný život pre čo najviac ľudí, nielen pre svojich zákazníkov. Prostredníctvom IWAY štandardu sa IKEA dlhé roky snaží vyberať zodpovedných dodávateľov, ktorým záleží na komunite a životnom prostredí.Spolu s Centrom environmentálnej a etickej výchovy Živica je IKEA Bratislava partnerom projektu "Záhrada, ktorá učí” . Tento projekt pomáha učiť deti a učiteľov, ako sa starať o životné prostredie a zmysluplne využívať školské záhrady.V období od septembra 2015 do augusta 2016 IKEA Bratislava podporila 51 rodín v rámci projektu, ktorý prebiehal v spolupráci s občianskym združením Návrat. Takisto sa zamerala aj na pomoc deťom v rozvojových krajinách. Vlani počas Kampane plyšových hračiek, v rámci ktorej nadácia IKEA Foundation venuje deťom v najchudobnejších komunitách sveta za každú predanú plyšovú hračku 1 euro,zameraných na vzdelávanie detí.IKEA verí, že v každej domácnosti sa dá žiť šetrnejšie. Preto v marci 2016 spustila webovú stránku www.udrzatelny-domov.sk venovanú šetrnému životnému štýlu. Kampaň za udržateľný život v domácnosti trvala šesť týždňov. Za prvých šesť mesiacov od spustenia webovej stránky ju navštíviloľudí.V priebehu FY 2016 IKEA uviedla na slovenský trh množstvo výrobkov, ktoré výrazne pomáhajú ľuďom šetriť nielen energiu, ale aj peňaženku. To, že ľudia majú o tieto výrobky záujem dokázal aj fakt, že novinka, energeticky úsporná, prenosná indukčná varná doska TILLREDA sa ihneď stala najpredávanejšou indukčnou doskou z ponuky.Svoj najdôležitejší míľnik však IKEA dosiahla ešte začiatkom FY 2016 (september 2015), kedy sa stala prvým predajcom na Slovensku, ktorý ponúka zákazníkom výlučne osvetlenie LED. Len za minulý rok sa v IKEA Bratislava predalo vyše. .IKEA sa v rámci trvalej udržateľnosti zaviazala získavať potraviny zodpovedným spôsobom a zefektívniť prevádzku reštaurácií tak, aby bola čo najšetrnejšia k životnému prostrediu., ktoré majú pri výrobe dvadsaťkrát nižšiu uhlíkovú stopu ako tie pôvodné. Za posledný rok sa predalo vyšeOd septembra 2015 všetky ryby, morské plody v sortimente IKEA pochádzajú z overených zdrojov. Ich kúpou spotrebitelia podporujú trvalo udržateľný rybolov, vďaka ktorému budú plody mora dostupné aj pre ďalšie generácie. Rovnako tak káva aj čokoláda, predávané v Obchode so švédskymi špecialitami sú vyrobené environmentálne a sociálne zodpovedným spôsobom. Sú UTZ certifikované, čo znamená, že musia spĺňať náročné požiadavky na udržateľný spôsob pestovania a prijateľné podmienky pre pestovateľov.V rámci internej komunikácie bola správa predstavená hravou formou aj zamestnancom v podobe kartovej hry Zelený Peter.Kompletná Lokálna správa o udržateľnosti IKEA Bratislava je dostupná v elektronickej forme na: http://www.ikea.sk/lokalna_sprava_o_trvalej_udrzatelnosti_2016