IKEA VÁM PRINÁŠA LEPŠIE RIEŠENIA PRE LEPŠIU BUDÚCNOSŤ



Bratislava, 7.2.2017 – Spoločnosť IKEA sa vo svojej aktuálnej kampani Lepšie riešenia pre lepšiu budúcnosť zameriava na tému udržateľného rozvoja a šetrného prístupu k životnému prostrediu. Ten je už dlhodobo súčasťou všetkých činností IKEA a patrí medzi jej hlavné priority. Začiatkom januára preto IKEA spustila kampaň, ktorej cieľom je ukázať verejnosti, že myšlienka udržateľnosti je neoddeliteľnou súčasťou každého výrobku IKEA.

Výrobky IKEA toho v sebe ukrývajú omnoho viac, než sa na prvý pohľad zdá. Už pri ich navrhovaní IKEA zakaždým starostlivo zvažuje všetky materiály, s ktorými pracuje, aby nenarušila životné prostredie, dlhodobo znižovala množstvo odpadu a zlepšila pracovné podmienky u dodávateľov. IKEA aktívne pracuje na tom, aby sa samotný trvalo udržateľný rozvoj stal štandardnou a bežnou súčasťou spoločnosti a všetkých fáz výrobného procesu.Snívate niekedy o tom, aké by bolo stráviť noc v lone prírody? Teraz si to môžete vyskúšať na vlastnej koži. Vyskúšajte obliečky RÖDBINKA z drevného lyocellu!Nemusíte sa báť, o svoje pohodlie neprídete. Aj keď sú obliečky vyrobené z drevnej buničiny – lyocellu, vďaka jeho mäkkosti sa budete neustále cítiť ako v bavlnke. Navyše prírodné vlákno lyocell je 100% rozložiteľný tak ako stromy, z ktorých pochádza. Výroba lyocellu je dokonca nenáročná na spotrebu vody, vzniká pri nej len malé množstvo odpadu a aby sme lyocell získali, nemusíme používať pesticídy ani chemické hnojivá. Doprajte si ekologický spánok a zaspávajte s dobrým pocitom, že pomáhate prírode.Obliečky RÖDBINKA sú výborné aj pre alergikov, lyocell pôsobí antibakteriálne a pomáha dobre odvádzať vlhkosť. Absorbuje o 50% viac tekutín ako bavlna.Mysleli sme aj na váš čas, obliečky vyrobené z lyocellu sa dokonca menej krčia, takže môžete svoj čas a energiu, ktoré by ste inak investovali do žehlenia, využiť celkom odlišne. Napríklad sa zabaliť do perín a len tak si leňošiť.Ich príbeh sa začína hlboko v zemi. Rastú však tak rýchlo, že už o niekoľko dní ich môžete mať u seba doma v zásuvke. Znie to ako z rozprávky? Verte či nie, je to možné.Hľadali sme materiál, ktorý neprodukuje veľké množstvo odpadu a súčasne dokáže v krátkej dobe vyrásť tak, aby sa dal spracovať. Pri výrobe príborníka VARIERA sme sa rozhodli pre bambus, ktorý je šetrný k životnému prostrediu a zároveň neobyčajne rýchlo rastie. Je to najrýchlejšie rastúca rastlina na svete, ktorá sa tak ľahko nevzdá! Aj po odseknutí stebla je schopná vyrásť znovu aj o jeden meter za deň. Na jeho vypestovanie navyše nepotrebujeme pesticídy ani hnojivá a stačí mu menšie množstvo vody, s ktorým dokáže efektívne hospodáriť.Bambus nie je drevo ale vždyzelená drevnatá tráva, ktorá sa vďaka svojej tvrdosti využíva aj v stavebníctve. Z niektorých druhov sa dajú dokonca vyrábať náhrady oceľových prútov a iných prvkov používaných pri stavbách. Navyše je odolný proti opotrebovaniu.To nie je všetko, táto zázračná nenáročná rastlina uvoľňuje do ovzdušia trikrát viac kyslíka ako stromy, čím prispieva aj k čisteniu ovzdušia.Oživte priestor v zásuvkách príborníkom VARIERA Je vyrobený z rýchlorastúceho bambusu a aj keď ho nebudete mať stále na očiach, poteší vás vždy, keď zásuvku otvoríte.Pravdepodobne ste si už zvykli triediť odpad. Napadlo vám však niekedy, aký je osud plastových fliaš, ktoré odovzdáte do zberu? Áno, niekam sa odvezú, ale čo sa s nimi deje potom?V IKEA sa snažíme vyrábať produkty z recyklovaných materiálov, aby sme využili aj to, čo už ostatným doslúžilo. Vďaka tomu znižujeme množstvo odpadu a umožňujeme našim výrobkom prežiť niekoľko ďalších životov. Šetríme tak energiu i zdroje.Spomínané plastové fľaše sa po vytriedení rozrežú na malé kúsky a roztavia na drobné vločky, ktorými napríklad vypĺňame naše vankúše ÄRENPRIS. Sú mäkké ako pierko, aj keď sa v každom vankúši ukrýva celkom 16 plastových fliaš. Odteraz si môžete vždy pred spaním spomenúť na to, že ste pomohli znížiť množstvo odpadu a ušetriť veľa energie.Nebojte sa ho poriadne stlačiť a sladké sny!Vodný hyacint dokáže svoju populáciu znásobiť už za dva týždne, čo spôsobuje v mnohých lokalitách značné problémy. Hustý porast zastavuje prietok vody, bráni prenikaniu slnečného žiarenia pod hladinu, znižuje objem kyslíka vo vode, a tým negatívne ovplyvňuje život vodných živočíchov a komplikuje vodnú dopravu. Preto sme sa ho rozhodli využívať ako materiál na výrobu našich produktov a zároveň tak chrániť životné prostredie.Vodný hyacint pôvodne pochádza z oblasti Amazónie, my však tento materiál získavame z Kambodže a Vietnamu. V IKEA ho ďalej spracúvame a vyrábame z neho kvetináče, prestieranie a ďalšie doplnky.Na získanie 1 kilogramu usušených vláken je potrebné nazbierať asi 12 kilogramov čerstvého vodného hyacintu.V snahe minimalizovať odpad a neplytvať zdrojmi používame na výrobu našich produktov aj zvyšky materiálov. Napríklad pri výrobe posteľnej bielizne vzniká množstvo odpadového materiálu v podobe odstrižkov a kúskov textílií, ktoré sa bežne spaľujú alebo vyhadzujú. My ich naopak doručíme do tovární, kde ich šikovné bangladéšske remeselníčky ručne spracujú a utkajú z nich jedinečné koberce T?NUM.Podobné koberce ako T?NUM sú základnou súčasťou švédskych domácností už vyše 150 rokov. Nápad zodpovedne využiť zvyšky materiálu a oživiť klasický koberec modernejším spôsobom pochádza od fínskeho študenta dizajnu Erika Bertella. Spoločne sa nám túto myšlienku podarilo ešte viac rozvinúť, keď sme do výroby koberca zapojili bangladéšske ženy a pomohli im tak zaistiť prácu a zlepšiť životné podmienky.Jeden koberec zachráni 1,7 kg bavlny, ktorá by sa inak vyhodila alebo spálila.IKEA Group súčasťou globálneho projektu Circular Economy 100, ktorý podporuje trvalo udržateľný rozvoj a vedie spoločnosti k tomu, aby vyrobené materiály opravovali, pretvárali, recyklovali alebo používali na iné účely.