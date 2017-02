IKEA Bratislava: Deti sú pre nás najdôležitejšie na svete

BRATISLAVA 20. februára 2017 (WBN/PR) - Spoločnosť IKEA Bratislava podporí v rámci projektu Spolu s vami 5 neziskových organizácií na Slovensku, ktoré pomáhajú deťom. Za organizácie hlasovali členovia IKEA FAMILY klubu. Najviac hlasov získala nezisková organizácia Raná starostlivosť, ktorá pomáha rodinám s deťmi so zrakovým a viacnásobným postihnutím. Projekt Spolu s vami nadväzuje na globálnu iniciatívu IKEA "People and Planet" v oblasti podpory ľudí a planéty. IKEA Bratislava podporí 5 organizácií, za ktoré hlasovali členovia IKEA FAMILY klubu, zariadením a doplnkami IKEA a svojou expertízou v oblasti bytového zariadenia. Do projektu nominovali zákazníci IKEA celkovo 194 organizácií.Projekt podporili aj zamestnanci IKEA, a to hlasovaním alebo ponukou svojich zručností a vedomostí ako dobrovoľníci. Pomocou vybraným neziskovým organizáciám tak chcú motivovať svojich zákazníkov a verejnosť, aby sa tiež pripojili."Na stránkach projektu Spolu s vami si ľudia môžu vyhľadať neziskové organizácie zapojené do projektu, vybrať si, s čím by im mohli pomôcť a potom organizáciu cez náš web priamo kontaktovať. Organizácie vítajú odbornú i manuálnu pomoc, sprostredkovanie zážitkov pro deti a samozrejme i hmotné dary, ktoré im pomôžu pokryť prevádzkové náklady, vzdelávanie zamestnancov alebo aktivity pro deti," vysvetľuje Lukáš Běhunčík, líder komunitných projektov IKEA v České republike, Slovensku a Maďarsku. "Deti sú pre nás najdôležitejšími ľuďmi na svete, preto je prirodzené, že hľadáme cesty, ako im pomáhať."Členovia IKEA FAMILY svojim hlasovaním rozhodli o tom, v akej hodnote si vybrané organizácie budú môcť zútulniť svoje priestory výrobkami IKEA:1. miesto: 10 000 EUR –– Organizácia chce ešte viac pomôcť rodinám s deťmi so zrakovým a viacnásobným postihnutím v nových priestoroch Centra včasnej intervencie.2. miesto: 5 000 EUR –– Prevádzkuje špecializované zariadenia pre týrané, zneužívané deti a obete domáceho násilia. Zamestnanci IKEA zároveň hlasovaním rozhodli, že Centrum Slniečko dostane aj finančnú podporu vo výške 2 000 EUR.3. miesto: 3 000 EUR -. Vzniklo na pomoc týraným, zneužívaným a zanedbávaným deťom. Zabezpečuje náhradnú rodinnú starostlivosť deťom, ktorým zlyhali biologické rodiny.4. miesto: 2 000 EUR –– Od útleho veku vedie žiakov k láske k prírode a učí ich, čo naozaj znamená ochrana životného prostredia.5. miesto: 1 000 EUR –– Snažia sa premeniť ulice a sídliská na bezpečné a inšpiratívne miesta pre deti.Okrem tohto projektu IKEA Bratislava už niekoľko rokov spolupracuje ako člen komunity napr. s neziskovou organizáciou Návrat, ktorá pomáha rodinám v ohrození budovať dobrý domov pre svoje deti, a tak zabrániť ich odobratiu do detských domovov. S neziskovou organizáciou Živica podporuje aktivity slovenských škôl zamerané na šetrenie energiami, vodou a odpadom s priamym vplyvom na zníženie ekologickej stopy školy a jej okolia.Viac o projekte Spolu s vami sa dozviete na www.spolusvami.sk