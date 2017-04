IKEA Bratislava získala aj tento rok ocenenie MasterCard Obchodník s nábytkom a bytovými doplnkami 2016



Bratislava, 26.4.2017 ( WBN/PR ) – Ocenenie MasterCard Obchodník roka 2016 v kategórií Obchodník s nábytkom a bytovými doplnkami už pozná svojho víťaza! IKEA Bratislava obhájila v kategórii svoje minuloročné prvenstvo a už po štvrtýkrát za sebou získala toto prestížne ocenenie. Potvrdzuje sa, že škandinávsky dizajn je medzi slovenskými zákazníkmi stále veľmi obľúbený a na IKEA oceňujú najmä širokú ponuku sortimentu, kvalitu výrobkov a odlišnosť od konkurencie. Popularitu IKEA na Slovenskom trhu potvrdzujú aj čísla v minulom roku finančnom roku zavítalo do obchodného domu IKEA Bratislava 3 milióny návštevníkov a celkový obrat spoločnosti IKEA Bratislava, s.r.o. narástol o 10%.



„Veľmi nás teší, že nám zákazníci prejavujú svoju priazeň a že sme aj tento rok obhájili víťazstvo v kategórii Obchodník s nábytkom a bytovými doplnkami. Zároveň je táto cena pre nás motiváciou a záväzkom do budúcna, aby sme nepoľavili v snahe neustále sa zlepšovať a robiť všetko preto, aby naši zákazníci boli spokojní. Sme radi, keď vidíme, že to funguje,“ uviedla Soňa Knaiflová, riaditeľka obchodného domu IKEA Bratislava. „Táto cena patrí hlavne našim kolegom, pretože práve oni, ich práca a úsilie stoja za úspechom IKEA,“ dodáva Knaiflová. .



Cieľom súťaže MasterCard Obchodník roka je oceniť tých najlepších obchodníkov v určených kategóriách maloobchodu a súčasne pomôcť spotrebiteľom v orientácii na trhu. Na Slovensku sa uskutočnil už štvrtý ročník tejto súťaže. Víťazi sú vyberaní na základe reprezentatívneho prieskumu verejnej mienky.



