IIHF sa nevzdáva nádeje, že hviezdy NHL budú štartovať na olympiáde Pjongčangu

Severoamerická NHL v pondelok deklarovala definitívne "nie" ZOH 2018 v Pjongčangu, Medzinárodná hokejová federácia (IIHF) stále verí v....

AARHUS 5. apríla (WebNoviny.sk) - Severoamerická NHL v pondelok deklarovala definitívne "nie" ZOH 2018 v Pjongčangu, Medzinárodná hokejová federácia (IIHF) stále verí v zmenu postoja, hviezdnemu ruskému útočníkovi Washingtonu Capitals Alexandrovi Ovečkinovi je to jedno: do Kórejskej republiky pôjde za akúkoľvek cenu.





"Pokračujeme v úsilí nájsť riešenia," povedal v utorok pre agentúru The Associated Press generálny sekretár IIHF Horst Lichtner počas zasadnutia Únie medzinárodných športových federácií SportAccord v dánskom Aarhuse. Väčšinu času trávil rozhovormi s predstaviteľmi MOV a lídrami iných zimných športových odvetví..



"Uvedomujeme si, že na opätovné otvorenie diskusií musíme vyrukovať s lepšími ponukami. Vrátiť sa za stôl s majiteľmi tímov NHL a predostrieť im veci, ktoré zmenia nastavenie, aby nám azda pomohli dopracovať sa k lepšiemu rozhodnutiu, než máme teraz," povedal Lichtner.



Rebel Ovečkin



Profiliga oznámila, že nepreruší súťaž počas budúcoročného februárového športového sviatku. Ovečkin v reakcii predznamenal, že na ZOH 2018 aj tak bude hrať. Naznačil, že NHL pri rokovaniach blufovala, aby si vymohla, že súhlas pre ňu bude výnosnejší.





IIHF už súhlasila s pokrytím cestovných nákladov a poistenia hráčov, keď MOV ustúpil od od dlhodobého záväzku hradiť tieto položky. NHL hľadá benefity navyše, ale pre MOV je nepriechodné deliť sa s komerčnými subjektmi o marketingové práva.





Lichtner skonštatoval, že IIHF má päťročný regionálny plán rozvoja hokeja a záujmu oň v Ázii smerom k ZOH 2022 v Pekingu, čiže v trhovo žiadanej Číne. "Máme stratégiu a, samozrejme, bolo by ľahšie a príjemnejšie napĺňať ju s NHL, nie bez nej," uznal nemecký funkcionár. Doplnil, že partnerom projektu je ruská KHL. Čínska delegácia pricestuje na májové MS v Kolíne nad Rýnom a Paríži.



NHL zdôraznila, že dvere sú oficiálne zavreté



Súčasťou rokovaní IIHF s NHL bola dohoda na dvoje zimné olympijské hry, Lichtner však pripustil, že pre Peking môžu nájsť samostatné riešenia: "Nemyslím si, že by sme mali predvídať, čo sa udeje do roku 2022. Vždy sa snažíme robiť to najlepšie v záujme hokeja - pošlime najkvalitnejších hráčov na ľad a nechajme ich hrať, lebo oni to chcú."



Týka sa to napríklad Ovečkina, ten vyhlásil: "Som pevne presvedčený, že všetko bude v poriadku." K dôležitosti ZOH v osobnej hierarchii doplnil: "Je to moja krajina a najväčšia príležitosť v živote - štartovať na olympijských hrách. Niekto mi chce povedať, že tam nepôjdem. Nehľadím na to, jednoducho pôjdem." Lichtner predpokladá, že Rus by pri rebélii nezostal sám: "Myslím si, že sa nájde viac Ovečkinov z celého sveta, ktorí budú chcieť predviesť svoje schopnosti na olympijskej scéne."



Brankár Montrealu Canadiens Carey Price, ktorý v roku 2014 na ZOH v Soči získal s Kanadou zlato, vyjavil názor, že oznámenie absencie hráčov NHL v Kórejskej republike je súčasťou taktiky NHL pri rokovaniach. Matt Duchene z Colorada Avalanche v podobnom duchu hovoril o póze. Profiliga v pondelok zdôraznila, že dvere sú oficiálne zavreté. Hráči by chýbali na ZOH prvý raz od roku 1994. Švédsky útočník Nashvillu Predators Filip Forsberg označil verdikt za príšerné rozhodnutie a vyjadril nádej na zmenu. Hviezda Pittsburghu Penguins Sidney Crosby hovoril o sklamaní.



