IBM a Visa urobia vďaka platforme Watson z áut a spotrebičov s internetom potenciálne predajné miesta

Bratislava, 21. marca 2017 ( WBN/PR ) – Spoločnosti IBM a Visa oznámili, že spolupracujú na zavedení bezpečných platieb prostredníctvom zariadení pripojených k internetu vecí (IoT). Ide vôbec o prvú spoluprácu takéhoto charakteru, vďaka ktorej sa budú môcť vytvoriť predajné miesta všade tam, kde možno platiť platobnou kartou Visa. Platobné služby Visa využívajú viac ako tri miliardy ľudí po celom svete. Spojením platobných služieb s kognitívnymi schopnosťami platformy Watson IoT získajú predajcovia možnosť pripojiť sa k miliardám zariadení, senzorov a systémov naprieč všetkými svetadielmi, a budú môcť z nich využiť všetky užitočné informácie. Už dnes túto platformu využíva vyše 6 000 klientov spoločnosti IBM a počty pripojených zariadení sa pohybujú v rádoch miliónov.



Platobné služby Visa využívajú viac ako tri miliardy ľudí po celom svete. Spojením platobných služieb s kognitívnymi schopnosťami platformy Watson IoT získajú predajcovia možnosť pripojiť sa k miliardám zariadení, senzorov a systémov naprieč všetkými svetadielmi, a budú môcť z nich využiť všetky užitočné informácie. Už dnes túto platformu využíva vyše 6 000 klientov spoločnosti IBM a počty pripojených zariadení sa pohybujú v rádoch miliónov.



IBM a Visa majú spoločnú víziu: umožniť platby prostredníctvom akéhokoľvek zariadenia, či už ide o hodinky, prsteň, domáci spotrebič alebo auto. Vďaka ich spolupráci môžu firmy zaviesť bezpečné platby pre celé produktové rady. Poslúži im pritom nová bezpečnostná technológia Visa Token Service, ktorá nahrádza citlivé údaje na platobných kartách jedinečným digitálnym identifikátorom, prostredníctvom platformy Watson IoT. Podľa najnovších odhadov bude do roku 2020 k internetu pripojených až 20 miliárd zariadení po celom svete. IBM a Visa by mohli sprostredkovávať predaj a platby na veľkej časti z nich.



“Internet vecí doslova mení svet okolo nás. Nielenže pomáha firmám dosahovať predtým nepredstaviteľnú úroveň efektivity, ale tiež dokáže napríklad zabezpečiť, aby nás práčka včas informovala o tom, že potrebuje prací prášok. Kombinácia najvyspelejších IoT technológií na trhu od spoločnosti IBM, s Visa platbami prináša ďalší míľnik pre celosvetový obchod. Platbu bude možné vykonať na akomkoľvek zariadení pripojenom k ??internetu,” hovorí Harriet Green, generálna manažérka divízie IBM Watson IoT.



Viac informácií k téme nájdete Tu.

Video k téme nájdete Tu.

Obrázky k téme nájdete Tu.



O IBM

Spoločnosť IBM je jednou z najväčších IT spoločností na svete a pod názvom International Business Machines poskytuje svojim klientom vo vyše 170 krajinách sveta široké portfólio inovatívnych produktov a& služieb v& oblasti informačných technológií. Na Slovensku spoločnosť IBM aktívne pôsobí od roku 1990. Samostatná pobočka IBM Slovensko s.r.o. bola založená 7. decembra 1992. Hlavné sídlo IBM Slovensko sa nachádza v Bratislave s pobočkami v Banskej Bystrici a Košiciach.

Organizačnou zložkou IBM Slovensko je aj Klientské inovačné centrum, ktoré sa& zameriava na poskytovanie IT služieb a& podporné činnosti pri realizácii IT projektov. Je zároveň súčasťou globálnej siete klientských inovačných centier IBM. Spoločnosť IBM Slovensko dodáva svojim zákazníkom integrované, flexibilné a& efektívne riešenia, ktoré ponúka prostredníctvom širokej siete predajcov, ako aj obchodných partnerov..