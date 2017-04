Hviezdy NHL reagujú na rozhodnutie vedenia súťaže, že nemôžu štartovať na zimnej olympiáde v Pjongčangu

Henrik Lundqvist

Erik Karlsson

Henrik Zetterberg

Max Pacioretty

Jack Eichel

Auston Matthews

Carey Price

Zdeno Chára

Alexander Ovečkin

Jevgenij Malkin

Mike Babcock





zdroje: AP, NHL.com, chroniclejournal.com, ESPN, championat.ru, twitter





TORONTO 4. apríla (WebNoviny.sk) - Reakcie hráčov NHL na rozhodnutie vedenia súťaže neuvoľniť ich na hokejový turnaj zimných olympijských hier v roku 2018 v kórejskom Pjongčangu.(Švéd., brankár NY Rangers, strieborný medailista na ZOH 2014): "Premrhaná veľká príležitosť predstaviť sa na najväčšom hokejovom fóre je obrovské sklamanie. Z pohľadu hráčov je však najhoršie to, že nám nebude umožnené zažiť atmosféru výnimočného športového dobroružstva.".(Švéd., obranca Ottawy, striebro na ZOH 2014): "Je to hlúposť. Hovorím to, čo si myslím. Nášmu športu to viac uškodí, ako si teraz dokážeme uvedomiť. Každý, kto takto rozhodol, zjavne nevie, čo činí."(Švéd., útočník Detroitu, striebro na ZOH 2014): "Ešte som nemal možnosť prečítať si oficiálne stanovisko NHL, ale v podstate ma to neprekvapuje. Pravdepodobne od nás chcú to, čo doteraz."(USA, útočník Montrealu, 4. miesto na ZOH 2014): "Som maximálne sklamaný. Chceli sme ísť do Pjongčangu. Bolo by to dobré pre NHL, vlastníkov, hráčov, pre každého. Uvidíme, čo sa ešte môže udiať, ale toto je naozaj extrémne skľučujúce."(USA, útočník Buffala): "Už ako malé dieťa som sa tešil, že budem môcť reprezentovať svoju krajinu. Teraz som sklamaný. NHL sa snaží expandovať nielen v Severnej Amerike, ale aj do celého sveta. Myslím si, že olympijský turnaj je správna cesta, ako to robiť. Hrať hokej na inom kontinente je aj príležitosť všimnúť si, ako nás tam vnímajú a či je táto hra pre nich naozaj vzrušujúca."(Kan,, útočník Toronta): "Je prirodzené, že chceme reprezentovať svoju krajinu. Mal som šťastie, že ten pocit som už v minulosti zažil a to na rôznych turnajoch. Samozrejme, rád by som v tom pokračoval."(Kan., brankár Montrealu, zlato na ZOH 2014): "Je to sklamanie. Ja vítam každú šancu ukázať sa pred svetom. My v Kanade sme veľmi hrdí na reprezentáciu svojej krajiny a neumožnenie tohto práva je naozaj veľké sklamanie."(SR, obranca Bostonu, účastník ZOH 2006, 2010 a 2014): "Každý hráč chce byť súčasťou olympiády. Je to jedna z najväčších scén, na akej môže športovec participovať a súťažiť na nej. Je to výnimočný pocit, keď si môžu zmerať sily najlepší športovci z celého sveta."(Rus., útočník Washintonu, účastník ZOH 2006, 2010 a 2014): "Myslím si, že všetci hráči si uvedomujú, aké dôležité je reprezentovať svoju krajinu. Všetci chceme ísť do Pjongčangu."(Rus., útočník Pittsburghu, účastník ZOH 2006, 2010 a 2014): "Je to veľmi ťažké rozhodnutie pre nás hráčov. Myslím si, že hokejisti zo všetkých svetových ligových súťaží by mali mať právo ukázať sa pred fanúšikmi na najväčšom a najprestížnejšom turnaji. Nádejam sa, že toto ešte nie je konečné rozhodnutie, Je ešte dostatok času na zmenu."(Kan., tréner Toronta, zlato na ZOH 2010 a 2014): "Je dôležité, aby hráči mali možnosť reprezentovať svoju krajinu na olympiáde. Každý sníva o tom, že získa Stanleyho pohár a rovnako to vnímam aj s účasťou na olympiáde. Som sklamaný.", ,