Huda šou už v Örebre nebudú, Július Hudáček v švédskom klube končí

Po troch rokoch sa končí spolupráca slovenského brankára Júliusa Hudáčka a švédskeho hokejového klubu Örebro HK. Referuje o tom oficiálny web účastníka....

ÖREBRO 13. marca (WebNoviny.sk) - Po troch rokoch sa končí spolupráca slovenského brankára Júliusa Hudáčka a švédskeho hokejového klubu Örebro HK. Referuje o tom oficiálny web účastníka SHL.



Dvadsaťosemročný odchovanec spišskonovoveského hokeja pôsobil v Örebre od leta 2014/2015, celkovo odchytal 135 súťažných duelov. Okrem vicemajstra sveta z Helsínk 2012 v klube končia aj Petr Zámorský, Martin Johansson, Bobbo Petersson a Johan Motin. Oznámil to športový riaditeľ Niklas Johansson. Zatiaľ nie je známe, či v klube zostane Júliusov mladší brat Libor. .



Örebro v sezóne 2016/2017 nepostúpilo do play-off, no vyhlo sa aj súbojom o záchranu. Július Hudáček okrem výkonov v bránke zaujal hokejový svet aj vlastnými pozápasovými kreáciami - tzv. "Huda šou".