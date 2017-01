Hrozby Trumpa nedradili BMW, chce stavať továreň v Mexiku

BRATISLAVA 9. januára (WebNoviny.sk) - Nemecká automobilová skupina BMW zotrváva na svojom pláne postaviť v Mexiku novú továreň, a to aj napriek hrozbám novozvoleného amerického prezidenta Donalda Trumpa, že automobilky produkujúce v Mexiku pre americký trh budú v USA čeliť mimoriadnym dovozným clám.



BMW na výstavbu nového závodu v Mexiku vyčlenilo 1 mld. USD v čase, kedy viaceré konkurenčné automobilky sťahujú výrobu späť do USA a v krajine ohlasujú nové investície, uviedol v pondelok portál bbc.com. V nedeľu skupina Fiat Chrysler Automobiles (FCA) oznámila, že do výroby troch modelov športových áut Jeep v USA investuje jednu miliardu USD. Už predtým FCA rozhodla, že výrobu pickupu značky RAM vráti do USA.



Záväzok k výstavbe novej továrne v štáte San Luis Potosi v centrálnej časti Mexika je "absolútny", povedal pre BBC marketingový riaditeľ BMW Ian Robertson. Ako dodal, skupina práve v Južnej Karolíne stavia novú továreň za 1 mld. USD a vo finančnom vyjadrení je najväčším exportérom áut vyrobených v USA.



"Nemyslím si, že v BMW sa vôbec diskutuje o tom, či sme v USA doma. Áno, budujeme továreň v Mexiku. Áno, vlani sme postavili závod v Brazílii a tak, ako sa naše kapacity zvyšujú, budujeme továrne aj v ďalších častiach sveta. To je ale súčasť normálnej výrobnej stratégie," povedal Robertson.



Minulý týždeň Trump pohrozil uvalením mimoriadnych daní na automobilku General Motors pre dovoz kompaktných vozidiel z Mexika do USA. Podobné varovanie vyslovil aj na adresu japonskej automobilky Toyota, ktorá chce v Mexiku vyrábať osobné vozidlá Toyota Corolla a následne ich vyvážať do USA.



