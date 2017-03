Hroby na pamiatku zosnulých neostanú bez kvetov, poslanci navrhujú ich predaj aj počas niektorých sviatkov

BRATISLAVA 23. marca (WebNoviny.sk) – Obmedzenie predaja v maloobchode by sa nemalo vzťahovať na predaj kvetov počas troch dní v roku. Poslanci NR SR za Smer-SD Marián Kéry, Ján Podmanický a Vladimír Matejička predkladajú k novele Zákonníka práce pozmeňujúci návrh, aby predaj kvetov bol možný 8. mája, 1. septembra a 1. novembra.



Kéry tento návrh odôvodnil tým, že druhá májová nedeľa sa slávi ako Deň matiek a môže sa sláviť v blízkosti práve dátumu 8. mája. Podľa Kéryho zas 1. septembra by mal byť predaj kvetov povolený, pretože býva dobrým zvykom, že žiaci dávajú na úvod školského roka učiteľkám kvety. Tento návrh teda má umožniť rodičom žiakov určitý komfort. Napokon predaj kvetov má byť povolený aj 1. novembra, keď ľudia kupujú kvety, aby nimi vyzdobili hroby..





Rokovaním o novele Zákonníka práce dnes ukončili poslanci NR SR tretí deň rokovania na 14. schôdzi v tomto volebnom období. Parlament má na tejto schôdzi definitívne schváliť návrh skupiny koaličných poslancov za strany Smer-SD, SNS a Most-Híd na čele s Jánom Podmanickým a Mariánom Kérym na zatvorenie obchodov počas sviatkov. Podľa návrhu novely Zákonníka práce by mal byť maloobchodný predaj od začiatku mája tohto roka úplne alebo sčasti zakázaný počas šestnástich štátnych sviatkov v roku.



V návrhu koaličných poslancov sa uvádza, že v záujme ochrany zamestnancov sa v súlade s kultúrnymi tradíciami Slovenskej republiky ustanovujú dni, počas ktorých nie je možné nariadiť a ani dohodnúť so zamestnancom prácu, ktorou je predaj tovaru konečnému spotrebiteľovi vrátane s ním súvisiacich prác. Týmito dňami sú: 1. január, 6. január, Veľký piatok, Veľkonočná nedeľa, Veľkonočný pondelok do 14:00 hodiny, 1. máj, 8. máj, 5. júl, 29. august, 1. september, 15. september, 1. november, 17. november, 24. december po 12:00 hodine, 25. december a 26. december.