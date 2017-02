Hrnko: Posudok dokazuje, že som nikoho neohrozil

BRATISLAVA 18. februára (WebNoviny.sk) – Poslanec NR SR Anton Hrnko si dal vypracovať expertný posudok k situácii, po ktorej mu policajná hliadka chcela udeliť pokutu, ktorú odmietol zaplatiť, a zadržala mu vodičský preukaz.



Ako povedal Hrnko pre agentúru SITA, expertný posudok dokazuje, že svojou jazdou pri preraďovaní sa z ľavého do pravého jazdného pruhu nikoho neohrozil. Zároveň uviedol, že polícia mu už vodičský preukaz vrátila. Zatiaľ však čaká, ako celé konanie dopadne..



Hrnko spochybnil konanie policajnej hliadky, ktorá mu podľa jeho slov v sobotu 21. januára bezdôvodne odobrala vodičský preukaz. Podpredsedovi Slovenskej národnej strany (SNS) a šéfovi parlamentného výboru pre obranu a bezpečnosť Hrnkovi chceli dať policajti pokutu za to, že pri preraďovaní sa z ľavého jazdného pruhu do pravého nedal prednosť autu v pravom jazdnom pruhu. Hrnko pokutu odmietol zaplatiť, policajti mu teda zadržali vodičské oprávnenie.



Hrnko uviedol, že pokutu uhradí len v prípade, ak mu dokážu, že sa dopustil pochybenia. Podľa neho možno považovať za šikanózne, že mu vzali vodičský preukaz ešte pred dokázaním priestupku.