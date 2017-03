Hrbatý sa vyjadril k zmenám v Davis Cupe, je zástancom tradičných hodnôt

WEST PALM BEACH 13. marca (WebNoviny.sk) - Slovenský daviscupový rekordér Dominik Hrbatý sa prikláňa k zachovaniu zápasov v spomenutej súťaži reprezentačných družstiev mužov na tri získané sety namiesto dvoch, ktoré Medzinárodná tenisová federácia (ITF) zrejme schváli v auguste na výročnom valnom zhromaždení vo vietnamskom Hočiminovom Meste na základe súboru reformných opatrení navrhnutých Radou riaditeľov ITF v marci v kalifornskom Indian Wells.



"Ja som zástanca tradičných hodnôt. Davis Cup by stratil dosť zo svojho čara. Pri dueloch na dva získané sety nestihnete natoľko vyburcovať štadión, ubudne z atmosféry, nie je to až taký trhák," povedal niekdajší 12. muž svetového rebríčka pre agentúru SITA z amerického West Palm Beach na Floride..





Je za dva desaťdňové bloky



"Ak už zmeny, tak ja by som upravil termínový formát Davis Cupu, vyčlenil dva týždne v kalendári, urobil dva desaťdňové bloky. Hráči by museli prelietavať, ale dalo by sa to dobre naplánovať, hoci nejako podrobnejšie som sa nad tým nezamýšľal," priznal 39-ročný Bratislavčan Hrbatý a dodal: "Jasné, že na tie tri získané sety je to namáhavé, ale chalani sú trénovaní a dobre platení profesionáli, musia niečo vydržať. Aj preto sú daviscupové a grandslamové zápasy také krásne a populárne: bojuje sa do posledného dychu a víťazia naozaj iba tí najlepší, ostatné obdobie to dokazuje. V zápasoch na dva získané sety môže rozhodnúť aj šťastie: keď hráčovi náhodou utečie jeden set, ten tlak je hneď iný."



Semifinalista parížskeho antukového grandslamového Roland Garros 1999 Hrbatý logicky má podobný názor na prípadné stlačenie programu do dvoch dní z troch: "Možno by som súhlasil s presunom štvorhry na záver a na dva získané sety, ale tie dvojhry by som ponechal na tri. Už to, že v každom sete sa hrá tajbrejk... Zmizol kus toho kúzla, ale dá sa ešte to brať, chápem dôvody, ktoré k tomu viedli."



Úbytok špičkových tenistov v daviscupových kádroch



Vylúčené zatiaľ nie je, že Davis Cup aj Fed Cup tímov žien budú mať finále či dokonca už i semifinále na neutrálnej pôde stanovenej v značnom predstihu. "Neviem si to predstaviť a myslím si, že 90 % hráčov je proti tomu. Je to iné ako vo futbale či basketbale. Za európskou Ligou majstrov cestujete hodinu-dve, ale ako by zaplnili aspoň polovicu haly, ak by to bolo na 10-12 hodín lietadlom? Naši fanúšikovia by sotva putovali do New Yorku, Austrálčania do Ria de Janeiro. Možno ak by hrali krajiny ako USA, Francúzsko, Nemecko, Veľká Británia, tak by ich priaznivci prišli," podotkol Hrbatý.



Držiteľ šiestich singlových titulov z hlavnej profesionálnej úrovne Hrbatý registruje úbytok špičkových tenistov v daviscupových kádroch: "Určite by bolo cestou radikálne zvýšiť prémie, ale ITF je skostnatelá, trvá jej roky, kým sa k niečomu rozhýbe. Zoberte si, ako rýchlo pristúpili grandslamové turnaje k nárastu dotácii na základe tlaku od hráčov. V určitom období sa diskutovalo o paralelných turnajoch počas grandslamových, boli lukratívne ponuky zo Spojených arabských emirátov či ďalších potenciálnych ázijských dejísk a predstavitelia grandslamových podujatí sa zľakli, lebo to bolo fakt veľmi reálne. Ako aktívny hráč som bol na mítingoch, na ktorých sa to preberalo. ITF nepochybne má veľmi silných sponzorov na zvýšenie prémií pri takej značke, akou je Davis Cup, a mnohým najmä mladým hráčom by určite pomohlo, ak by mali za zápas v Davisovom pohári v takej skupine, v akej teraz hrá Slovensko, 7000-8000 eur namiesto 1000 alebo len 500-600."



Je na voľnej nohe



Člen Siene slávy Slovenského tenisového zväzu (STZ) Hrbatý sa v minulosti okrem postupu SR do finále Davisovho pohára 2005 podieľal na triumfe na düsseldorfskom ATP World Team Cupe 2000 mužov a dvakrát na Hopman Cupe miešaných tímov v Perthe (2005, 2009). Všimol si ich zrušenie, resp. zmenu charakteru na takmer exhibičný: "Všetko je otázka toho, ako sa to robí. Davis Cup však má obrovskú históriu, ten nezanikne. World Team Cup vlastne vždy bol súkromný, hoci pod hlavičkou ATP. Düsseldorf si zháňal peniaze sám, takže to bolo na situácii a vôli jeho šéfa. Hopman Cup zase v podstate vždy bol exhibičný, ale zažil približne v rokoch 2000 - 2010 periódu, keď mal veľké meno. Teraz je to slabšie napríklad z dôvodu, že záleží na tom, koho si organizátori pozvú, a hrajú dva austrálske tímy. Nad tým sa ľudia pozastavia. Je škoda, že to upadá a stráca dych."



Hrbatý prezradil, že od 1. marca je na voľnej nohe, nemá novú zmluvu s Tureckou tenisovou federáciou (TTF), ktorej pomáhal od novembra 2013. "Možno sa Turci ešte ozvú podľa vývoja situácie. Ak príde ponuka, vyhodnotím si ju a rozhodnem sa. Týka sa to nielen Turkov. Momentálne nič konkrétne nemám, venujem sa rodine a rozmýšľam, do čoho sa pustím. Netlačím na pílu, nesilím to. Uvažujem aj nad tým, že by som začal s niečím vlastným, sondujem si možnosti. Bol by to projekt pre 5-6 detí v jednotnom veku okolo 13-14 alebo 15-16 rokov s ešte jedným veľmi kvalitným trénerom, fyzioterapeutom, kondičným koučom. Mnohé som si vyskúšal v tom Turecku, dobre sa to tam rozbehlo. Všetko by muselo byť na top úrovni, tak som na to bol zvyknutý počas svojej kariéry. Nemalo by zmysel púšťať sa do niečoho polovičatého."



Športovec roka 2005 v SR Hrbatý sa v decembri dohodol so STZ, že tento rok povedie dva týždňové kempy reprezentantov Slovenska do 14 a do 16 rokov: "V lete sa pôjdem pozrieť na majstrovstvá Slovenska príslušných vekových kategórií, tie kempy sú naplánované až na jesenné a zimné obdobie."



