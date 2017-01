Hraničný plot v Ceute sa pokúsilo preliezť tisíc migrantov

Viac ako 1000 migrantov zo štátov subsaharskej Afriky sa dnes skoro ráno pokúsilo preliezť bezpečnostný plot oddeľujúci španielsku enklávu....

BARCELONA 1. januára (WebNoviny.sk) - Viac ako 1000 migrantov zo štátov subsaharskej Afriky sa dnes skoro ráno pokúsilo preliezť bezpečnostný plot oddeľujúci španielsku enklávu Ceuta od územia Maroka. Pri zásahu utrpelo zranenia 50 príslušníkov členov marockých bezpečnostných síl a päť španielskych policajtov, informovali španielske úrady.



Dvom zraneným migrantom bolo umožnené vstúpiť do Ceuty, kde ich španielski policajti odprevadili na lekárske ošetrenie do nemocnice. Migranti sa podľa úradov v Ceute správali "veľmi násilne". Mali so sebou kovové tyče, nožnice na drôt a na policajtov hádzali kamene. Jeden zo zranených policajtov prišiel o oko. Asi sto migrantom sa podarilo vyliezť na prvý z dvoch hraničných plotov.



Na územie enklávy Ceuta sa 9. decembra podarilo dostať približne 400 migrantom. Ich ďalším cieľom sa opakovane stáva Melilla, ďalšia španielska enkláva v Maroku.



Ľudskoprávne organizácie opakovane vyzývajú OSN a EÚ, nech vyvinú tlak na Španielsko, aby umožnilo utečencom požiadať o azyl. V roku 2016 prišlo podľa Medzinárodnej organizácie pre migráciu (IOM) do Španielska zhruba 18.000 utečencov.