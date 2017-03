Hranica príjmu pre zvýhodnenú hypotéku sa od apríla zvýši

Maximálna výška príjmu žiadateľa na získanie zvýhodnenej hypotéky pre mladých sa od apríla zvýši o 131,30 eura. Nárok na úrokové zvýhodnenie....

BRATISLAVA 11. marca (WebNoviny.sk) - Maximálna výška príjmu žiadateľa na získanie zvýhodnenej hypotéky pre mladých sa od apríla zvýši o 131,30 eura. Nárok na úrokové zvýhodnenie budú mať tí, ktorých priemerný mesačný zárobok za predchádzajúci rok bol 1 287 eura. Do konca marca je ešte platná hranica 1 155,70 eura.



“Práve v období od apríla do konca júna býva hypotéka pre mladých dostupná pre najširšiu skupinu ľudí. Vtedy sa totiž pri posudzovaní nároku na jej získanie zohľadňuje priemerná mzda za posledný kvartál predchádzajúceho roka a tá býva aj vplyvom vyplácania koncoročných odmien či bonusov najvyššia,” uviedla hovorkyňa ČSOB Anna Jamborová. Ako doplnila vedúca oddelenia retailových úverov Slovenskej sporiteľne Lenka Hritzová, od 1. júla by hranica mala opäť klesnúť zhruba na úroveň 1 160 eur. .



Získanie hypotéky je podmienené výškou príjmu



Získanie zvýhodnenej hypotéky pre mladých je podmienené výškou príjmu žiadateľa. Horná hranica je zákonom stanovená ako 1,3-násobok priemernej mzdy v hospodárstve. Tak, ako sa počas roka vyvíja výška priemerného zárobku, mení sa aj táto hranica, a to štyrikrát do roka. Štatistický úrad SR v utorok zverejnil údaj o priemernej hrubej mzde v národnom hospodárstve za posledný štvrťrok minulého roka, ktorá stúpla medzikvartálne zo sumy 889 eur na 990 eur.



V prípade, ak o hypotéku žiada dvojica, posudzuje sa ich príjem spoločne. Maximálna povolená výška ich spoločného zárobku je tak dvojnásobná, od apríla na úrovni 2 574 eura. Keďže kľúčový je ich spoločný príjem, môže jeden zo žiadateľov zarábať aj viac, ako je maximálna výška stanovená pre jednotlivca, pokiaľ ten druhý zarába menej.



Úrokové zvýhodnenie platí prvých päť rokov



Mladí ľudia do 35 rokov tak môžu získať štátom dotovanú hypotéku zníženú o 3 %. Dotáciu k úrokovej sadzbe je možné získať najviac na sumu 50 tis. eur a zároveň maximálne na sumu zodpovedajúcu 70 % z hodnoty založenej nehnuteľnosti. Časť úveru prekračujúca niektorú z týchto hraníc sa úročí štandardnou úrokovou sadzbou. Úrokové zvýhodnenie platí počas piatich rokov od poskytnutia hypotéky.



“Pri maximálnej 50-tisícovej hypotéke so splatnosťou na 30 rokov sa dá vďaka zvýhodneniu usporiť mesačne aj viac ako 30 eur, čo za päť rokov trvania zvýhodnenia predstavuje sumu prevyšujúcu 1 800 eur,” uviedla vedúca oddelenia úverov vo VÚB banke Angelika Farkašová. Okrem finančnej úspory umožňuje hypotéka pre mladých podľa nej aj odklad splátky istiny alebo zníženie mesačných splátok počas troch rokov pri narodení dieťaťa. Výhodou hypotéky pre mladých podľa Farkašovej je aj to, že klient môže kedykoľvek počas prvých piatich rokov realizovať mimoriadnu splátku úveru v akejkoľvek výške, a to bez poplatku.



