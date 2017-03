Hráči Martina nevyužili šancu, v dohrávke podľahli ´baranom´ 4:0

BANSKÁ BYSTRICA 6. marca (WebNoviny.sk) - Hokejisti Banskej Bystrice v pondelkovej dohrávke 49. kola najvyššej hokejovej súťaže Tipsport ligy zdolali hráčov Martina 4:0. Bystričania potvrdili výbornú vzájomnú bilanciu v tejto sezóne, vyhrali nad Martinčanmi päťkrát a neuspeli iba raz.



Líder Tipsport ligy natiahol šnúru víťazných zápasov na číslo 12. Hráči Martina nevyužili šancu potvrdiť účasť v play-of, na to potrebovali víťazstvo. Tri kolá pred koncom základnej časti sa nachádzajú na siedmom mieste ligovej tabuľky s osembodovým náskokom na deviaty Trenčín. .



Výsledky dohrávky 49. kola Tipsport ligy



HC 05 Banská Bystrica - MHC Martin 4:0 (1:0, 2:0, 1:0)



16. Lunter, 22. Matoušek (Kubka, Sersen), 38. Matoušek (Češík, Lamper), 54. Lunter (Češík, Gründling)



4:4 na 2 min, 0:0, 0:0, Müllner, D. Konc - Gajan, Gavalier, 2567 divákov.







Lawson - Maione, Wishart, Sersen, Kubka, Mihálik, Carlsson, Rosandič, Gründling - Hickmott, T. Surový, Truchno - Lunter, Bortňák, Kafka - Skalický, Higgs, Handzuš - Matoušek, Češík, Lamper.



Corbeil - Bačík, Kozák, Tabaček, Brňák, Pacalaj, Pulli, Dvořák, Salija - Korostin, Galamboš, R. Varga - Markovič, Heizer, Koyš - B. Rapáč, Dlouhý, Surovka - Dírer, Pokrivčák, Rzavský.



Tabuľka najvyššej slovenskej hokejovej súťaže Tipsport ligy 2016/2017 po dohrávke 49. kola



1. Banská Bystrica 53 34 5 0 4 0 10 185:113 116 - istý postup do play-off



2. Nitra 53 32 1 3 2 2 13 190:143 108 - istý postup do play-off



3. Košice 53 26 5 4 1 2 15 173:116 99 - istý postup do play-off



4. Žilina 52 22 5 2 3 2 18 165:149 85 - istý postup do play-off



5. Zvolen 53 22 2 1 4 1 25 151:167 77 - istý postup do play-off



6. Poprad 53 18 3 2 6 2 22 146:159 72



7. Martin 52 19 1 3 3 4 22 133:151 72



8. Nové Zámky 53 16 5 0 5 4 23 137:148 67



------------------------------------------------------------------



9. Trenčín 53 15 3 3 5 2 25 132:160 64



10. Liptovský Mikuláš 53 14 5 1 2 0 31 133:177 56



------------------------------------------------------------------



HK Orange 20 20 2 0 0 0 0 18 20:82 6



počet zápasov, výhry - 3 body, výhry po predĺžení - 2 body, výhry po samostatných nájazdoch - 2 body, prehry po predĺžení - 1 bod, prehry po samostatných nájazdoch - 1 bod, prehry - 0 bodov, skóre, body.