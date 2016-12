Hra o tróny je piaty rok nelegálne najsťahovanejším seriálom

BRATISLAVA 27. decembra (WebNoviny.sk) - Hra o tróny (2011) je piaty rok po sebe nelegálne najsťahovanejším seriálom roka na BitTorrent sieťach. Ako informoval portál TorrentFreak, najvyšší počet ľudí aktívne zdieľajúcich jednu epizódu bol 350-tisíc, pričom toto číslo zaznamenali krátko po sprístupnení poslednej epizódy šiestej sezóny.



Záujem divákov a diváčok bol približne rovnaký ako vlani. Podľa portálu to však neznamená, že internetové pirátstvo nevzrastá, keďže ľudia za posledné mesiace presedlali na online sledovanie seriálov prostredníctvom rôznych streamovacích webstránok.



K zmene v rebríčku neprišlo oproti minulému roku ani na druhej priečke, ktorá patrí seriálu Walking Dead (2010), známemu aj pod názvom Živí mŕtvi. Jedným z nováčikov je sci-fi seriál Westworld (2016), ktorý skončil na treťom mieste. Na štvrtú a piatu priečku sa dostali The Flash (2014) a Arrow (2012), ktoré si tento rok vymenili pozície. V rebríčku sa okrem Westworld po prvý raz objavili tiež Lucifer (2015) a The Grand Tour (2016).



1. Hra o tróny



2. Walking Dead



3. Westworld



4. The Flash



5. Arrow



6. Teória veľkého tresku



7. Vikingovia



8. Lucifer



9. Kravaťáci



10. The Grand Tour



Informácie pochádzajú z webstránky torrentfreak.com.