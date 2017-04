Hovorca Bieleho domu si zavaril výrokmi o Hitlerovi

Hovorca Bieleho domu Sean Spicer sa v utorok v americkej televízii CNN znovu ospravedlnil za svoj "nevhodný a necitlivý" výrok, že....

WASHINGTON 12. apríla (WebNoviny.sk) - Hovorca Bieleho domu Sean Spicer sa v utorok v americkej televízii CNN znovu ospravedlnil za svoj "nevhodný a necitlivý" výrok, že "ani Hitler neklesol tak hlboko a nepoužil počas druhej svetovej vojny chemické zbrane".



Spicer musel výrok vysvetľovať .



Hovorca ním chcel odsúdiť sýrskeho prezidenta Bašára Asada za minulotýždňový útok chemickými zbraňami proti vlastným obyvateľom, ale prehliadol fakt, že Hitler používal plynové komory na vyhladenie Židov počas holokaustu.





Spicerov výrok o Hitlerovi na brífingu v Bielom dome okamžite vyvolal ostré výčitky židovských organizácií a ďalších kritikov.





Spicer, ktorý následne zaslal novinárom akreditovaným v Bielom dome písomné vyhlásenie, potom vystúpil ešte v spravodajskej televízii CNN a na ďalších amerických televíznych staniciach, kde svoju chybu bližšie vysvetľoval.



Vyzvali Trumpa, aby Spicera prepustil



V rozhovore pre CNN Spicer povedal, že jeho utorkové výroky neodrážajú názor prezidenta Donalda Trumpa. "Úprimne povedané, moje výroky boli chybné, necitlivé a nesprávne. Bol to z mojej strany trápny omyl," uviedol hlavný hovorca Trumpa.



Počas druhej svetovej vojny sa síce chemické zbrane na bojiskách nepoužívali, ale podľa amerického Múzea holokaustu nacisti koncom roka 1939 experimentovali s jedovatým plynom - zabíjali ním psychiatrických pacientov a nazývali to "eutanázia". Neskôr používali mobilné aj stále plynové komory, pričom len v samotnom Auschwitzi bolo plynom usmrtených denne až 6000 Židov.



Centrum Anny Frankovej pre vzájomný rešpekt, so sídlom v New Yorku, vyzvalo Trumpa, aby Spicera prepustil. Podľa centra hovorca poprel, že Hitler počas holokaustu zabíjal plynom Židov.



