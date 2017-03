Hotel hrozný, jedlo hrozné. Opísala trénerka Hejková zážitky z Ruska

Keď slovenská basketbalová trénerka Natália Hejková na základe vlastných skúseností označila ruské mestá Kursk a Orenburg za strašidelné a upozornila....

ORENBURG 14. marca (WebNoviny.sk) - Keď slovenská basketbalová trénerka Natália Hejková na základe vlastných skúseností označila ruské mestá Kursk a Orenburg za strašidelné a upozornila na problémy s kvalitnými hotelmi v týchto oblastiach, nehovorila do vetra.



Práve Orenburgu čelí jej tím ZVVZ USK Praha vo štvrťfinále play-off Euroligy žien 2016/2017 a po prehre pod košmi Nadeždy 57:80 a domácom víťazstve 64:55 sa družstvo českého šampióna za stavu 1:1 opäť muselo presunúť do mesta ležiaceho takmer 1500 km juhovýchodne od Moskvy a 150 km severne od hraníc s Kazachstanom. Víťaz stredajšieho rozhodujúceho tretieho zápasu ovládne celú sériu a vybojuje si miestenku na záverečný turnaj Final Four. .



"Pricestovali sme v pondelok večer. Presun bol v poriadku, teraz je to o čosi lepšie, ako keď sme sem minulý týždeň šli prvý raz. Už vieme, čo na nás čaká, aj sa lepšie vyrovnávame so štvorhodinovým časovým posunom. A pripravili sme sa na to, že hotel je hrozný aj jedlo je hrozné. Niektoré hráčky si doniesli vlastné obliečky," zvestovala Hejková z Orenburgu v utorok ráno stredoeurópskeho času.



Na jej družstvo však čaká poriadny test odolnosti aj z basketbalovej stránky. "Bude to určite veľký boj," predznamenáva najlepšia slovenská trénerka v ankete Slovenskej basketbalovej asociácie.



"Orenburg forsíruje veľmi tvrdú obranu, až hádzanársku, teda často za hranicou basketbalových pravidiel. To sa v stredu určite nezmení a je to aj najväčšia zbraň tohto tímu. Budeme musieť ustáť tento tlak, fyzicky aj psychicky, iba tak môžeme uspieť. Hrozí nám, že pre zdravotný problém nám nepomôže naša opora Sonja Petrovičová. Určite bude chcieť hrať, ale práve pre fyzicky náročný štýl súpera to možno nebude možné. Bolo by to pre nás veľké oslabenie," doplnila Hejková, ktorá dodáva: "Určite je v našich silách postúpiť. Tak dobre, ako hral Orenburg v prvom zápase, sa mu už tak ľahko nepodarí."



Play-off Euroligy basketbalistiek - štvrťfinále



•hrá na dve víťazstvá



Nadežda Orenburg (Rus.) – ZVVZ USK Praha (ČR, trénerka Natália Hejková) /15.00 h SEČ/



– stav série 1:1



Fenerbahce Istanbul (Tur.) – CB Avenida Salamanca (Šp.) /18.00 h SEČ/



– stav série 1:1



Poznámka: Dinamo Kursk a obhajca trofeje, ďalší ruský klub UMMC Jekaterinburg, si už vybojovali miestenku na záverečnom turnaji Final Four 2017.