Hossov spoluhráč obetoval státisíce, zostáva v Chicagu

NEW YORK 29. decembra (WebNoviny.sk) - Ruský hokejový reprezentant Artemij Panarin v stredu o dva roky predĺžil kontrakt s klubom severoamerickej hokejovej NHL Chicago Blackhawks. Po aktuálnej sezóne by sa stal obmedzeným voľným hráčom. Produktívny útočník zarobí podľa novej zmluvy 12 miliónov dolárov.



V uplynulom ročníku získal Calderovu trofej určenú najlepšiemu nováčikovi ligy v 80 zápasoch pozbieral 77 bodov (30+47) a utvoril obávanú formáciu s krajanom Arťomom Anisimovom a americkým krídelníkom Patrickom Kanom. Dvadsaťpäťročný Panarin má v tomto ročníku priemer zatiaľ bod na zápas (15+22).



"Dôležité bolo vybojovať preňho najlepšie možné podmienky, aby zostal v Chicagu. Chcel som chrániť jeho záujmy. Na dlhodobú zmluvu klub teraz nemá prostriedky. Za dva roky sa toho môže veľa udiať," skonštatoval na webe theathletic.com Panarinov agent Tom Lynn, podľa ktorého jeho klient teraz obetoval státisíce, aby zostal súčasťou organizácie Blackhawks a nevylúčil, že v budúcnosti uzavrie s klubom omnoho lukratívnejší kontrakt. Panarin pred príchodom do Chicaga pôsobil v poprednom tíme Kontinentálnej ligy SKA Petrohrad.