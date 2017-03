Hossa s Tatarom neposilnia Slovensko na MS, Chára účasť úplne nevylúčil

BRATISLAVA 28. marca (WebNoviny.sk) - Realizačný tím slovenskej hokejovej reprezentácie už má hrubú predstavu, s kým bude či nebude môcť rátať na májových majstrovstvách sveta v Kolíne a Paríži.





"Jednoznačné áno nám povedali Martin Marinčin, Andrej Sekera, Marek Hrivík a Peter Cehlárik. Marián Hossa sa poďakoval. Povedal, že ponuku si váži, ale už má svoj vek. Tomáš Tatar pôjde po sezóne na operáciu, a tak s ním tiež nemôžeme počítať. Všetci ostatní sa definitívne vyjadria až neskôr. Ich prípadný príchod závisí od rôznych okolností," citoval web pravda.sk generálneho manažéra reprezentácie SR Róberta Švehlu..



Účasť na šampionáte úplne nevylúčil 40-ročný obranca Zdeno Chára. "Povedal, že je to päťdesiat na päťdesiat. Hrá s drobnými zraneniami a Bruins stále bojujú o účasť v play off. Budeme to riešiť, ak to bude aktuálne,“ uviedol Švehla pre pravda.sk. O prípadnom štarte Marka Daňa rozhodne aj zdravotný stav. V hre o nomináciu zostávajú aj obaja slovenskí brankári v NHL - Jaroslav Halák i Peter Budaj.