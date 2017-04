Hospodárenie mesta v plusových hodnotách ocenila aj European Rating Agency

Nitra, 12.apríla 2017 ( WBN/PR ) – Výsledok hospodárenia mesta Nitry bol na konci roka 2016 v v plusových hodnotách – vo výške viac ako 4,2 mil. eur. Oproti roku 2015 bolo koncoročné resumé vyššie o 2,18 miliónov eur. Ukazovateľ zadlženosti k bežným príjmom a dlhová služba k bežným príjmom ku koncu roka 2016 boli v rezerve, v súlade s limitom, a samozrejme, v rámci zákonnej normy. „Mesto v roku 2016 hospodárilo s rozpočtom vo výške 65,4 mil. eur, ktorý bol v priebehu roka ešte navýšený o príjmy v hodnote viac ako 80-tis. eur. V rámci bežných príjmov mesto vytvorilo prebytok skoro 7 mil. eur, pri finančných operáciách viac ako 500-tis.eur. V kapitálovom rozpočte vznikol schodok vyše 3,3 mil. eur. Celkový výsledok rozpočtového hospodárenia Nitry za rok 2016 tak predstavuje prebytok v hodnote 4,23 mil. eur,“ konštatujú spracovatelia minuloročného záverečného účtu mesta Nitry v schválenom dokumente.Po vylúčení nevyčerpaných účelovo určených prostriedkov - poskytnutých v predchádzajúcom roku zo štátneho rozpočtu a z rozpočtu Európskej únie tak bude v Rezervnom fonde 3,36 mil. eur. Táto suma by mala byť ešte navýšená o takmer 600-tis. eur, ktoré sú zostatkom z finančných operácií za rok 2016. .Aj za uvedené aktivity bol mestu Nitra v kategórii transakcií v domácej mene renomovanou agentúrou European Rating Agency priradené dlhodobé ratingové hodnotenie A -. Platnosť ratingu bude v platnosti dvanásť mesiacov. European Rating Agency, ktorá hodnotila hospodárenie mesta Nitry vo svojej správe, okrem iného, konštatovala: „Nitra je vo viacerých oblastiach príkladom pre mestské samosprávy. Ide napríklad o úspešné riadenie financií, potenciál v prebiehajúcej investícii Jaguar Land Rover, ktorá bude pozitívnym impulzom pre zlepšenie hospodárskej situácie v regióne a následne pravdepodobne aj s priaznivým dopadom na rozpočet mesta.“Čo sa týka väčších investícií, v roku 2017, by mala byť zrealizovaná modernizácia futbalového štadióna (po procese verejných obstarávaní), dostavba kúpaliska s celoročným využitím (po spracovaní projektovej dokumentácie a vydaní územného a stavebného rozhodnutia), pokračovaní v rekonštrukciách chodníkov a ciest, investícií v oblasti školstva a rekonštrukcií športovísk, budovaní parkovacích miest a tiež investícií, ktoré si určili jednotlivé mestské časti, s tým, že majú na tieto rozvojové aktivity vyčlenené a schválené finančné prostriedky.V rámci Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP) budú podporené projekty rozšírenia materských škôl, dobudovania siete cyklotrás, ale aj nových odborných učební na základných školách. Vypracovaný bude strategický dokument udržateľnej mobility v Nitre, na ktorý mesto získalo podporu vo výške 790-tisíc eur. Mesto sa tiež plánuje zapojiť aj do ďalších výziev v rámci IROP, ktoré sú zverejnené na www.nitra.sk