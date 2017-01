Hollande: Islamský štát padne v Mósule do niekoľkých týždňov

BAGDAD 2. januára (WebNoviny.sk) - Francúzsky prezident Francois Hollande považuje oslobodenie severoirackého mesta Mósul spod nadvlády Islamského štátu (IS) za otázku niekoľkých týždňov. Vyjadril sa tak v pondelok počas návštevy Iraku, kde Francúzsko podporuje provládne sily v boji proti tejto teroristickej organizácii.



Podľa Hollanda je IS v súčasnosti na ústupe, aj keď stále podniká početné útoky. V čase pokračujúceho boja irackých síl o Mósul je potrebné zvýšiť medzinárodné úsilie na ich podporu, povedal na spoločnej tlačovej konferencii s irackým premiérom Hajdarom Abádím v Bagdade.



Iracká armáda začala spoločne s kurdskými milíciami a inými spojencami ešte v októbri ofenzívu proti IS v uvedenom veľkomeste, ktoré je od roku 2014 hlavnou baštou džihádistov v Iraku. Pre silný odpor však provládne sily momentálne napredujú len veľmi pomaly.



Hollande v tejto súvislosti vyhlásil, že ďalším cieľom v bojoch proti IS bude oslobodenie severosýrskeho mesta Rakka. Dodal, že Francúzsko je odhodlané pôsobiť v medzinárodnej vojenskej koalícii proti IS v Iraku a Sýrii až do konca.



Francúzsko podporuje irackú armádu náletmi na pozície IS, ale aj poskytovaním vojenských školiteľov a poradcov či svojho delostrelectva. Hollande mal počas dnešnej návštevy na programe aj stretnutie s francúzskymi vojakmi pôsobiacimi v Iraku.