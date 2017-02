Hollande protestuje, Trumpove vyjadrenie o Paríži si vyprosí

PARÍŽ 25. februára (WebNoviny.sk) - Francúzsky prezident Francois Hollande sa v sobotu ohradil proti výroku amerického prezidenta Donalda Trumpa, ktorý s odvolaním sa na svojho priateľa povedal, že "Paríž už nie je Parížom" po útokoch islamistických militantov. Hollande zdôraznil, že Trump by sa mal voči spojencom USA vyjadrovať s rešpektom.



"Je tu terorizmus a my proti nemu musíme bojovať spoločne. Myslím si, že nie je nikdy dobré preukazovať voči krajine čo i len najmenšie opovrhovanie. Ja by som to nerobil pri Spojených štátoch a vyzývam prezidenta USA, aby to nerobil s Francúzskom," citovala Hollanda agentúra Reuters..



Paríž už nie je Parížom



Trump počas prejavu na výročnom fóre amerických konzervatívcov v piatok zopakoval svoju kritiku postupu Európy po útokoch islamských militantov a vyhlásil, že jeho priateľ Jim už s rodinou necestuje do Paríža, aj keď francúzsku metropolu v minulosti navštevoval každý rok. Dôvodom je podľa neho to, že "Paríž už nie je Parížom."



Pri sérii útokov vo Francúzsku zahynulo od začiatku roku 2015 viac ako 230 ľudí. Od novembra uvedeného roka platí v krajine výnimočný stav. Trumpove vyjadrenia sa už predtým stretli s kritikou aj zo strany ďalších francúzskych predstaviteľov.



Počet amerických turistov sa zvýšil



Parížska primátorka Anne Hidalgová zverejnila na Twitteri fotografiu, na ktorej stojí pri postavičkách Mickeyho Mousa a Minnie. "Oslavujeme dynamiku a ducha otvorenosti Paríža s Mickeym a Minnie," napísala. V ďalšom tvíte adresovanom tiež Trumpovi a "jeho priateľovi Jimovi" uviedla, že rezervácie amerických turistov sa v doterajšom priebehu roka zvýšili oproti rovnakému obdobiu vlaňajška o 30 percent.



Francúzsky minister zahraničných vecí Jean-Marc Ayrault ponúkol vlastný dôkaz, že Američanom sa páči nielen Paríž, ale celá jeho krajina: "Francúzsko v roku 2016 navštívilo 3,5 milióna Američanov," napísal na Twitteri. "Vždy budú vítaní," dodal.