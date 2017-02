Holjenčík zarobil na regulačnom úrade milióny eur, tvrdí SaS

Na vyšších cenách energií mal podľa opozičnej strany SaS zarábať milióny eur aj odchádzajúci predseda Úradu pre reguláciu sieťových odvetví....

BRATISLAVA 3. februára (WebNoviny.sk) - Na vyšších cenách energií mal podľa opozičnej strany SaS zarábať milióny eur aj odchádzajúci predseda Úradu pre reguláciu sieťových odvetví Jozef Holjenčík. Ako uviedla na tlačovej besede poslankyňa SaS Jana Kiššová, malo sa tak diať prostredníctvom firmy JHS, ktorú Holjenčík pred necelými dvadsiatimi rokmi založil. "Ide o "biznismodel" z dielne Jozefa Holjenčíka," povedala Kiššová.



Holjenčík mal distribučným spoločnostiam poradiť, aby si precenili majetok. "Majetok, ktorý už mal nulovú alebo veľmi nízku hodnotu a ktorý ľudia už v minulosti v cenách energií zaplatili, mal zrazu precenenú hodnotu, čím dosiahli zvýšené náklady distribučných spoločností, ktoré si ich mohli dať od spotrebiteľov zaplatiť. Toto preceňovanie podľa našich informácií zabezpečila znalecká spoločnosť JHS, ktorú údajne stále ovláda Holjenčík," vysvetlila Kiššová..



Podľa liberálov čerešničkou na torte je, že regulačný úrad dostal zo štátneho rozpočtu 1,8 milióna eur na to, aby spravil v distribučných spoločnostiach audit, ktorého výsledkom malo byť zníženie cien energií. "Audit si ÚRSO objednával u sedemnástich súdnych znalcov, prevažne z okolia Martina, odkiaľ pochádza aj Jozef Holjenčík, ktorý je paradoxne aj prezidentom komory znalcov. A výsledok? Peniaze v ÚRSO použili na audity, ktorých výsledkom bol precenený majetok, a ten navýšil ceny energií. Spokojný bol šéf regulačného úradu aj distribučné spoločnosti. Ostávalo len dúfať, že to ľudia opäť prehltnú," zdôraznila Kiššová.



Poslanec za SaS Karol Galek navrhuje pre zníženie cien energií vrátiť sa k pravidlám pre stanovovanie cien z minulého roku. "Treba upraviť zákon, ide iba o dve vety. Zmena zákona spočíva v tom, že okrem regulačného úradu bude existovať aj záloha. Tou zálohou bude cenové rozhodnutie z predošlého roku. ÚRSO tak dostane zákonnú možnosť vo výnimočných prípadoch, keď sa preukáže nesprávne nastavenie ceny v praxi, vytiahnuť zo zásuvky to, čo už tu bolo, aby sa predišlo chaosu," dodal Galek s tým, že zákon prekladajú do Národnej rady SR.