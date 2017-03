Holandsko má viac dôvodov na hnev, odkázal Rutte Turecku

Holandský premiér Mark Rutte v utorok povedal, že turecké politické sankcie voči holandskej vláde v dôsledku diplomatického sporu medzi....

AMSTERDAM/ANKARA 14. marca (WebNoviny.sk) - Holandský premiér Mark Rutte v utorok povedal, že turecké politické sankcie voči holandskej vláde v dôsledku diplomatického sporu medzi oboma krajinami "nie sú veľmi zlé". Zdôraznil však ich nepatričnosť s tým, že holandská strana má viac dôvodov na pobúrenie.



Opatrenia Turecka zahŕňajú pozastavenie všetkej diplomatickej komunikácie, nie však ekonomické sankcie. Ankara ich avizovala v pondelok po tom, ako dvom tureckým ministrom cez víkend zabránili vystúpiť bez povolenia na území Holandska v rámci kampane pred referendom o kontroverzných zmenách v tureckej ústave. "Na druhej strane sa mi naďalej zdá zvláštne, že v Turecku hovoria o sankciách, keď vidíte, že my máme dôvody byť veľmi nahnevaní tým, čo sa stalo cez víkend," povedal Rutte v holandskom rozhlase..





Predseda holandskej vlády súčasne vyzval na pokoj. "Musíme zachovať chladnú hlavu," podčiarkol. Zopakoval však tiež požiadavku, aby sa tureckí predstavitelia ospravedlnili za to, že Holanďanov označili za "fašistov a nacistov". Turecká vláda medzitým ostro kritizovala Európsku úniu za to, že sa postavila na stranu Holandska, a označila výzvu Bruselu na umiernenosť za "krátkozrakú" a "bezvýznamnú" pre Turecko.



Podľa utorkového vyhlásenia tureckého ministerstva zahraničných vecí postoj EÚ "podnecuje extrémizmus, akým sú xenofóbia a protiturecké nálady", pretože apel na miernejšie vyjadrenia adresuje len Turecku, a nie štátom, ktoré sú za eskaláciu skutočne zodpovedné. Turecký rezort diplomacie tvrdí, že holandská vláda "jasne porušila ľudské práva a európske hodnoty", pričom "naši partneri v EÚ aplikujú demokratické hodnoty, základné práva a slobody len selektívne".



, ,