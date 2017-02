Hokejisti chcú na Slovakia Cupe v Nitre potešiť fanúšikov

Slovenskú hokejovú reprezentáciu čaká v najbližších dňoch už tretia tohtosezónna turnajová previerka. Pod vedením trénera Zdena Cígera Slovákom....

NITRA 8. februára (WebNoviny.sk) - Slovenskú hokejovú reprezentáciu čaká v najbližších dňoch už tretia tohtosezónna turnajová previerka. Pod vedením trénera Zdena Cígera Slovákom vyšiel novembrový Nemecký pohár a obsadili na ňom prvé miesto, v decembri vo švajčiarskom Bieli skončili tretí. Tím SR sa tentoraz predstaví v domácom prostredí, v Nitre na Slovakia Cupe 2017 absolvuje v piatok a v sobotu spolu dve stretnutia. Prvé proti olympijskému výberu Ruska a druhé proti Bielorusom alebo Švajčiarom. Slovenská reprezentácia na domácom turnaji v predchádzajúcich dvoch sezónach zakaždým získala prvenstvo.



Bielorusko - Švajčiarsko (14.30), Slovensko - Rusko olympionici (18.00).



Rusko olympionici - Bielorusko/Švajčiarsko (14.30), Slovensko - Bielorusko/Švajčiarsko (18.00)



"Pevne verím, že to doma zvládneme a prvé miesto zostane tu," myslí si debutant v národnom tíme Marek Slovak, útočník domáceho klubu HK Nitra. Dobrú formu z klubu si do reprezentácie priniesol útočník Libor Hudáček. "Verím, že sa ukážem v dobrom svetle a k nášmu úspechu prispejem nejakými gólmi či prihrávkami," poznamenal. Tieto slová zdupľoval obranca Michal Čajkovský, ktorý po úvode sezóny v pražskej Sparte pôsobí v tíme KHL Avtomobilist Jekterinburg. "Všetci chceme vyhrávať. V Nitre sa budeme snažiť dosiahnuť čo najlepšie výsledky," povedal Čajkovský.



Traja asistenti, Dravecký má zdravotné problémy



Tréner Zdeno Cíger na zraze potvrdil dlhodobý trend formovania mužstva. "Spájame skúsenosť s mladosťou a silou. Máme vyvážený tím," povedal. Na predchádzajúcich akciách bol kapitánom reprezentácie útočník Vladimír Dravecký, ktorý má tentoraz zdravotné problémy. K výberu SR sa síce pripojí, hrať však asi nebude. "Dohodli sme sa, že budeme mať troch asistentov, budú nimi Michal Čajkovský, Ivan Švarný a Dominik Graňák. Vlado Dravecký za nami príde a stále ho berieme ako lídra, plní nám úlohu kapitána," prezradil kouč Cíger.



O deň neskôr si obaja súperi zmerajú sily s rovnakými súpermi. "Bude to typický ruský hokej - rýchly s veľkým nasadením. My sa musíme venovať svojej hre a spraviť všetko pre to, aby sme domácemu publiku urobili radosť," podotkol hlavný tréner a doplnil: "Myšlienka odohrať dve stretnutia vznikla na ruskej strane. Privítali sme, že môžeme hrať aj tretí zápas. Chceli hrať dve stretnutia s nami, preto sme zvolili tento model."



Nitra je známa búrlivou diváckou kulisou



Koučovi Cígerovi sa ťažko predpovedá, ako môžu jeho zverenci dopadnúť na domácom podujatí. "Každý turnaj je iný, je veľmi ťažké predvídať, ako to dopadne. Chlapci sú síce unavení, ale radi reprezentujú a hráči z Číny chceli prísť z takej diaľky. Z toho máme radosť," poznamenal.



Turnajové zápasy odohrajú Slováci v Nitre, ktorá je všeobecne známa búrlivou diváckou kulisou. "Dúfam, že prostredie v Nitre chalanom pomôže. Publikum bude náročné, no dúfam, že aj my sa tak k tomu postavíme. Neverím tomu, že chlapci nebudú hrať naplno. Ide len o to, ako nám ten ktorý zápas vyjde," dodal.



V piatok si v Nitre zmerajú sily Bielorusi so Švajčiarmi (14.30) a Slováci s ruskými olympionikmi (18.00). O deň neskôr sa o 14.30 h a 18.00 h uskutoční súboj o 3. miesto a finále, slovenský tím bude hrať o 18.00 h.



Július Hudáček (Örebrö HK, Švéd., 29 zápasov/0 gólov), Jaroslav Janus (HC Verva Litvínov, ČR, 15/0), Branislav Konrád (HC Olomouc, ČR, 15/0)



Michal Čajkovský (Avtomobilist Jekaterinburg, Rus./KHL, 7/2), Peter Čerešňák (HC Plzeň, ČR, 39/2), Martin Gernát (HC Sparta Praha, ČR, 6/1), Dominik Graňák (Rögle BK, Švéd., 166/10), Adam Jánošík (HC Bílí Tygři Liberec, ČR, 32/2), Eduard Šedivý (HC Košice, 12/1), Juraj Valach (Piráti Chomutov, ČR, 21/0), Ivan Švarný (HC Slovan Bratislava, 106/3)



Martin Bakoš (Červená hviezda Kchun-lun, Čína/KHL, 31/5), Dávid Buc (HC 05 iClinic Banská Bystrica, 5/0), Lukáš Cingel (HC Sparta Praha, ČR, 11/2), Marcel Haščák (HC Kometa Brno, ČR, 63/7), Tomáš Hrnka (HC Plzeň, ČR, 20/3), Andrej Kudrna (HC Sparta Praha, ČR, 14/6), Patrik Lušňák (HC Slovan Bratislava, SR/KHL, 58/10), Radoslav Macík (HK Nitra, 9/1), Tomáš Marcinko (Červená hviezda Kchun-lun, Čína/KHL, 51/4), Dávid Skokan (Piráti Chomutov, ČR, 23/2), Marek Slovák (HK Nitra, 0/0), Andrej Šťastný (HC Slovan Bratislava, 45/2), Jakub Suja (HC Košice, 5/0), Libor Hudáček (Örebrö HK, Švéd., 69/13)



Realizačný tím:



Róbert Švehla (generálny manažér), Zdeno Cíger (tréner), Miroslav Miklošovič (asistent trénera), Peter Kosa (tréner brankárov), Július Šupler (konzultant), Igor Andrejkovič (videoanalytik), Iľja Chandoga (lekár), Samuel Petráš (výstrojový manažér), Michal Malina (masér), Viktor Fábik, Andrej Foltýn (fyzioterapeuti), Tomáš Štulajter (médiá)