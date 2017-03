Hnutie Ženský pochod vyzvalo ženy, aby na MDŽ nešli do práce a nerobili nákupy

PHILADELPHIA 8. marca (WebNoviny.sk) - Hnutie Ženský pochod vyzvalo ženy a ich spojencov po celom svete, aby si v stredu zo solidarity vzali voľno v platenej i neplatenej práci a nerobili ani žiadne finančné operácie, čím upozornia na hospodársku úlohu žien v spoločnosti.



Jednodňová protestná akcia má pomenovanie Deň bez ženy a jej cieľom je upriamiť pozornosť na hospodárske predsudky, ktorým čelia ženy po celom svete. Organizátori zvolili pre túto akciu termín 8. marca, teda deň, ktorý je zároveň celosvetovým Medzinárodným dňom žien, vyhláseným Organizáciou Spojených národov..



Organizátori chcú podľa vlastných slov "povstať spolu so ženami po celom svete". Chcú ďalej vyjadriť solidaritu protestom, na ktorých sa zúčastnili prevažne ženy po celom svete po januárovej inaugurácii amerického prezidenta Donalda Trumpa.



Kampaň Deň bez ženy vyzýva ženy, aby v stredu nevykonávali žiadnu platenú alebo neplatenú prácu a aby tiež nenakupovali v internetových alebo kamenných obchodoch, ale aby namiesto toho vyšli do ulíc a zapojili sa do pochodov alebo podporili miestne aktivistické skupiny. Ženy si tiež v stredu na znamenie lásky a obety majú na seba vziať oblečenie červenej farby.