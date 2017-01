Hnutie Sme rodina nie je žalobaba, tvrdí Boris Kollár

BRATISLAVA 2. januára (WebNoviny.sk) – Hnutie Sme rodina nie je podľa jej predsedu Borisa Kollára typ politickej strany, ktorá si založí svoju politiku na heslách: "Ty si ukradol, ty si ukradol. Ty si zlodej".



Ako povedal v rozhovore pre agentúru SITA, nehovorí, že to netreba, ale jeho strana nie je žalobaba. "Ľuďom to už prekáža. To by mal robiť niekto iný a nie politik. Hlavne si na tom nemôžete založiť politickú dráhu. My sme do politiky prišli preto, aby sme začali veci meniť v prospech ľudí, našich voličov," povedal.



Sme rodina podľa Kollára ľuďom pred voľbami niečo sľúbila a teraz to napĺňa. "Verím, že ľudia si všimli zákony, ktoré predkladáme. Že si všimli, že sme ich neoklamali a robíme to, čo sme sľúbili. Jediné, prečo naše sľuby neplatia, je tých 6,6 percenta, ktoré sme získali v parlamentných voľbách. Garantujem, že keď to budú násobky, všetky naše návrhy budú platiť. Potom pomôžeme ľuďom," vyhlásil.



Kollár vstúpil do politiky, pretože na Slovensku niečo nefunguje. "Dôvod, prečo sú ľudia nahnevaní, je fakt, že to, čo nefunguje, tu stále vládne. Preto nemôžeme byť spokojní so súčasnou vládou," zdôraznil.