Hlina: Na predčasné voľby sme pripravení

BRATISLAVA 6. januára (WebNoviny.sk) – Pripravujeme sa aj na to, že môžu byť predčasné voľby, aj že nebudú. Povedal to v rozhovore pre agentúru SITA predseda KDH Alojz Hlina, podľa ktorého by boli pre Slovensko lepšie.







"Ale je možné, že koalícia svoje dielo dokoná," uviedol. Ak by Kresťanskodemokratické hnutie získalo dostatočnú podporu na to, aby zložilo vládu s inými stranami, Hlina nevylúčil ani súčasné koaličné, ani opozičné parlamentné strany. "Spojenectvá by mali vznikať pre dobro občana a nemali by ísť do podstaty subjektov. S niektorými stranami si vieme predstaviť spoluprácu, aj z koaličných aj z opozičných radov. Avšak okrem Smeru-SD," spresnil s tým, že oproti kresťanským demokratom sú vždy sociálni demokrati, čo je podľa neho prirodzené. "Preto dúfam, že sociálna demokracia na Slovensku vznikne," dodal, lebo podľa neho Smer-SD takou stranou nie je.



Ako Hlina ďalej povedal, KDH za posledný polrok od jeho zvolenia na post predsedu strany prešlo náročným obdobím. "Je prirodzené, že sme mali viaceré nezhody, diskutovali sme o nich. Ja som prešiel po Slovensku od zvolenia 65 tisíc kilometrov. Čo je enormná záťaž. Mali sme desiatky stretnutí. Proces konsolidácie sme však ukončili 26. novembra v Poprade na sneme a teraz sme pripravení ísť do externého zápasu. Vnútorne sme usporiadaní," povedal.



"Čo sa programu týka, pripravili sme akčný dokument s názvom Nový november, ktorý poskytuje základnú informáciu, čo chceme dosiahnuť. Budeme ho od januára chodiť predstavovať na krajských stretnutiach, vyhodnotíme výsledky a pôjdeme ďalej. Navštívim 365 obcí, do schránok, na bráničku domov pripnem náš program, aby ľudia vedeli, že sme tam boli. Vrátime sa opäť medzi ľudí. Lebo na ľudí si politici spomenuli dva mesiace pred voľbami. Možno aj týmto presvedčíme o našej úprimnosti. My máme programové riešenia," uzavrel s tým, že politika je o programe, o jej nositeľoch a o ľuďoch.