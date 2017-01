Hlina: Kauzy škodia spoločnosti, ľudia z nich otupejú

BRATISLAVA 1. januára (WebNoviny.sk) – Ak podľa Alojza Hlinu opozícia začala zápas s vládou, mala ho vyhrať. Neodvolaním predstaviteľov vlády podľa neho posilnili frustráciu ľudí. Predseda mimoparlamentného Kresťanskodemokratického hnutia (KDH) Alojz Hlina sa nazdáva, že kauzy, ktoré opozícia pripisuje vládnym predstaviteľom, spôsobujú nielen primárne škody štátu, ale ničia aj vedomie spoločnosti. Povedal to v rozhovore pre agentúru SITA.



"Problém je to, že kauza má primárne škody, že vo forme vratiek v prípade kauzy Bašternák odišli zo štátu peniaze, ale má aj sekundárne škody na spoločnosti. Tí, ktorých opozícia obviňuje, to urobili, trestu sa nedočkali a ľudia neveria, že na Slovensku platí právo. Mladí odtiaľto utekajú. Takto ničíme vedomie spoločnosti. Napriek tomu sa nič nedeje," povedal Hlina s tým, že Slovensko môže vyvážať kolaborantov a negatívnu energiu.



"Spoločnosť je toxická, keď je to hore negatívne, ľudia to preberajú. Mrzí ma, že sa ničí vedomie spoločnosti. Každý politik je podľa ľudí zlodej. Smer-SD robí hroznú robotu. Dokázal, že je nereformovateľnou stranou," uviedol. "KDH hovorí, že s ľuďmi, ktorí poškodzujú demokraciu, sa nedá robiť. Keď je káuz veľa, dôsledkom je, že ľudia otupejú," doplnil. Hlina kriticky hodnotí aj samotný zápas kolegov v opozícii.



"Ľudia potrebujú výsledky. Niekedy je lepšie len hovoriť o zápase, ale keď k nemu dôjde, musíte ho vyhrať. Lebo sekundárnym výsledkom je posilnenie frustrácie ľudí. Ak chcete, aby ľudia išli protestovať, musíte to nastaviť tak, aby sa dostavil výsledok," objasnil. Na slová opozície, že i napriek neodvolaniu vládnych predstaviteľov mali letné protesty pred komplexom Bonaparte zmysel, Hlina povedal, že prehra sa dá zdôvodniť rôzne. "Ľudia sú racionálni, chcú výsledky. Keď chcú, aby bol niekto odvolaný, tak odvolanie má byť výsledkom," uzavrel.