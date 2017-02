Hliadka vo vlaku zabránila znásilneniu, tvrdí Marian Kotleba

Predseda Ľudovej strany Naše Slovensko Marian Kotleba upozornil na incidenty, ktoré sa v posledných dňoch odohrali v medzinárodných vlakoch....

BRATISLAVA 14. februára (WebNoviny.sk) - Predseda Ľudovej strany Naše Slovensko Marian Kotleba upozornil na incidenty, ktoré sa v posledných dňoch odohrali v medzinárodných vlakoch na Slovensku. Ako povedal v utorok na tlačovej besede, v nedeľu 12. februára vo vlaku, ktorý smeroval z Berlína do Budapešti, pred zástavkou v Štúrove "boli skupinou asociálov okradnutí cudzí štátni príslušníci".



Uviedol aj prípad z pondelka, 13. februára, kedy taktiež v medzinárodnom rýchliku sa asociáli pokúsili o znásilnenie mladého dievčaťa. Pokus sa podľa slov Kotlebu stal medzi Štúrovom a Novými Zámkami. Ako dodal, v tomto prípade práve vlaková čata ĽSNS privolala políciu. "Dvadsať minút trval príchod polície," uviedol s tým, že policajná stanica bola vzdialená len 1,7 km od vlaku. "Ak by tam neboli odvážni členovia čaty, tak je znásilnená asociálmi," dodal. V tejto súvislosti Kotleba vyzdvihol dôležitosť hliadok ĽSNS vo vlakoch..



Ministerstvu vnútra na tlačovej besede ponúkol, že ĽSNS rozšíri svoje hliadky na všetkých linkách. "Ak o to budeme požiadaní. Nemôže sa stávať, že budú znásilňované mladé dievčatá a prepadávaní cudzinci, čím si robíme hanbu my všetci," dodal. "My len chceme, aby polícia vo vlakoch začala chrániť bežných ľudí," uviedol.