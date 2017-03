Hlasovanie o ústavnom zákone bolo pre SaS jedno z najťažších, zrušenie Mečiarových amnestií stále nedosiahli

Dnešné hlasovanie bolo pre poslancov za SaS jedno z najťažších. Povedala to na tlačovej besede po schválení novely ústavy, ktorá umožní zrušenie....

BRATISLAVA 30. marca (WebNoviny.sk) - Dnešné hlasovanie bolo pre poslancov za SaS jedno z najťažších. Povedala to na tlačovej besede po schválení novely ústavy, ktorá umožní zrušenie Mečiarových amnestií, poslankyňa NR SR Natália Blahová.



„Vládna koalícia prišla s komplikovaným riešením, pričom cieľ – zrušenie Mečiarových amnestií – sme stále nedosiahli. Faktom ale je, že sme sa k nemu dostali tak blízko ako ešte nikdy predtým. A práve táto blízkosť nás, čo sme doslova so zaťatými zubami podporili vládne riešenie, nabádala na to, aby sme tento riskantný krok predsa len urobili. Nepociťujeme úľavu ani zadosťučinenie, lebo Ústavný súd SR sa môže spravodlivosti a vôli občanov postaviť do cesty. Chceme však veriť, že sa tak nestane, že spravodlivosti bude učinené zadosť," povedala s tým, že poslanci za SaS sa zmierili s realitou, že vládna koalícia na čisté riešenie tohto problému nemá odvahu a doslova zosnovala právneho mačkopsa..





„Zmierili sme sa s realitou, podporili sme toto podivuhodné riešenie preto, aby tí, čo sú za zavlečením Michala Kováča mladšieho, zase nemohli pokojne spávať. Chceme sa poďakovať občanom a mimovládnym organizáciám za obrovské úsilie, ktoré podnikli pre zrušenie Mečiarových amnestií. Bez neho by vládna koalícia po vyše dvadsiatich rokoch nezmenila svoj názor. Znova sa ukázalo, že v občanoch a demokracii je sila," dodala. Z dvadsiatich poslancov za SaS za novelu hlasovalo 14 poslancov.



Poslanci NR SR schválili vládny návrh na zmenu ústavy, ktorý umožní zrušenie amnestií Vladimíra Mečiara. Za vládny návrh hlasovalo zo 146 poslancov 124 zákonodarcov. Návrh z prítomných vládnych poslancov nepodporil len podpredseda SNS Anton Hrnko. Za návrh hlasovali všetci poslanci hnutia OĽANO-NOVA, hnutia Sme rodina a tiež väčšina poslancov SaS a nezaradených.





Podľa schváleného návrhu, zrušenie amnestií či milosti udelených prezidentom SR musí do 60 dní posúdiť Ústavný súd SR. Ten rozhodnutie parlamentu môže potvrdiť, alebo ho zruší. Ak však ústavný súd neprijme v stanovenej lehote žiadne stanovisko, rozhodnutie parlamentu bude účinné.



Zmeny ústavy musí ešte posúdiť a odobriť prezident SR Andrej Kiska. Po tom, ako zmena ústavy bude zverejnená v Zbierke zákonov, musí 30 poslancov predložiť do parlamentu návrh uznesenia na zrušenie Mečiarových amnestií. S návrhom musí súhlasiť najmenej 90 zákonodarcov. Ak bude takéto uznesenie prijaté, bude ho môcť posúdiť ústavný súd.