Hirscher si vyjazdil šiesty veľký glóbus, má aj malý za obrovský slalom

Marcel Hirscher potvrdil svoju extratriedu triumfom v obrovskom slalome v Kranjskej Gore, ktorým si v predstihu vybojoval veľký glóbus za....

KRANJSKA GORA 4. marca (WebNoviny.sk) - Marcel Hirscher potvrdil svoju extratriedu triumfom v obrovskom slalome v Kranjskej Gore, ktorým si v predstihu vybojoval veľký glóbus za celkový triumf vo Svetovom pohári alpských lyžiarov 2016/2017. Fenomenálny Rakúšan pridal do zbierky šiesty veľký glóbus v rade, čo je historicky rekordný zápis. Hirscher má na čele SP náskok 504 bodov pred Nórom Kjetilom Jansrudom a ten ho päť pretekov pred koncom súťažného ročníka už ani teoreticky nemôže predstihnúť.



Držiteľ zlatého double z technických disciplín z nedávneho svetového šampionátu v St. Moritzi Hirscher si triumfom v Kranjskej Gore poistil aj malý glóbus za obrovský slalom. V hodnotení disciplíny má pred finálovými pretekmi v Aspene náskok 194 bodov pred Francúzom Alexisom Pinturaultom. Ten nechtiac vycúval z boja už v Kranjskej Gore, keď nedokončil prvé kolo..



Hirscher v sobotu triumfoval s náskokom 46 stotín sekundy pred Nórom Leifom Kristianom Haugenom a 67 stotín pred Švédom Mattsom Olssonom. Rakúsky fenomén si pripísal 44. triumf v pretekoch SP v kariére. Najmä v druhom kole sa jazdilo v podmienkach na hranici regulárnosti v hustej hmle a počas dažďa, čo spôsobilo pády aj posuny viacerých favoritov v celkovom poradí smerom nadol. Pretely boli po odjazdení dvadsiatich pretekárov v 2. kole dokonca na štvrťhodinu prerušené, ale potom zaznel pokyn na pokračovanie. Hirscher sa s nepriazňou počasia vyrovnal bravúrne, a hoci prišiel o takmer polovicu zo svojho pôvodného náskoku, napokon mu to stačilo na "glóbusové" víťazstvo.



"Veľa som tomu obetoval a malý glóbus je vyústením mojej snahy v celej sezóne," povedal Marcel Hirscher v prvej televíznej reakcii na Eurosporte. Na pripomenutie moderátorky, že už má istý aj veľký glóbus za celkový triumf v súčte všetkých disciplín SP, neveriacky pokrútil hlavou. "Matematika v škole mi nikdy nešla až tak dobre...Ale fajn, som superšťastný. Zdanlivo nemožné sa stalo realitou. Tento úspech však nepatrí len mne, ale širokému okruhu ľudí okolo, ktorí sa o mňa starajú. Cítim, že jazdím inak, ako keď som mal dvadsať. Dozrel som ľudsky a na viaceré veci sa pozerám inak. S prichádzajúcou rutinou sa zlepšujú aj moje výsledky. O štyri roky to bude zase iné," zamyslel sa čerstvo 28-ročný Hirscher.



Z dvojice slovenských reprezentantov ani jeden nepostúpil do 2. kola medzi tridsať najlepších. Andreas Žampa nepotvrdil takéto ambície, keď obsadil 42. miesto s odstupom 3,91 s na lídra Hirschera. Nováčik na tomto fóre Martin Hyška nazbieral vyše 8-sekundové manko a skončil na 58. mieste spomedzi 60 klasifikovaných pretekárov v cieli.



Svetový pohár v alpskom lyžovaní 2016/2017 - Kranjska Gora (Slovin.) - sobota:



1. Marcel Hirscher (Rak.) 2:24,31 min, 2. Leif Kristian Haugen (Nór.) +0,46 s, 3. Matts Olsson (Švéd.) +0,67, 4. Manuel Feller (Rak.) +0,75, 5. Stefan Luitz (Nem.) a Felix Neureuther (Nem.) +0,92....42. Andreas Žampa +3,91,...58. Martin Hyška (obaja SR) +8,07 - nepostúpili do 2. kola



1. Marcel Hirscher (Rak.) 1375 bodov - istý veľký glóbus, 2. Kjetil Jansrud 871, 3. Henrik Kristoffersen (obaja Nór.) 867, 4. Alexis Pinturault (Fr.) 843, 5. Aleksander Aamodt Kilde (Nór.) 586, 6. Peter Fill (Tal.) 577, ... 100. Adam Žampa 39, 117. Andreas Žampa (obaja SR) 21



1. Marcel Hirscher (Rak.) 633 bodov - istý malý glóbus, 2. Alexis Pinturault 439, 3. Mathieu Faivre (obaja Fr.) 380, 4. Henrik Kristoffersen (Nór.) 292, 5. Felix Neureuther (Nem.) 290, 6. Leif Kristian Haugen (Nór.) 253, ... 43. Andreas Žampa (SR) 21



, ,