Hirscher ovládol finálový obrovský slalom v Aspene, má 45 triumfov vo Svetovom pohári

ASPEN 18. marca (WebNoviny.sk) - Marcel Hirscher podal ďalší dôkaz o tom, že veľký aj dva malé glóbusy za mužské súťaže vo Svetovom pohári v alpskom lyžovaní v sezóne 2016/2017 sú v správnych rukách.Fenomenálny Rakúšan ovládol aj záverečný obrovský slalom súťažnej zimy v rámci finále SP v americkom Aspene, keď o 53 stotín sekundy zdolal Nemca Felixa Neureuthera, ktorý bol lídrom po prvom kole. O 1,19 s na treťom mieste zaostal Francúz Mathieu Faivre. .Hirscher v práve vrcholiacom ročníku SP vyhral štyri obrovské slalomy a dva slalomy a v oboch technických disciplínach pridal aj zlaté medaily na majstrovstvách sveta v St. Moritzi.Už pred vyvrcholením sezóny v obrovskom slalome bolo isté, že malý glóbus si vybojoval práve Hirscher, zároveň predčasne aj majiteľ malého glóbusu za slalom a rekordný šiesty raz aj veľkého v sumáre všetkých disciplín SP. Hirscher triumfoval v sezónnom "obrákovom" hodnotení suverénne s náskokom 293 bodov pred Francúzom Mathieuom Faivrem.Slovák Andreas Žampa má za sebou najlepšiu sezónu v kariére, v súčte obrovského slalomu v 9 pretekoch nazbieral 21 bodov, čo mu stačilo na 43. miesto.Hirscher zvýšil počet víťazstiev na podujatiach Svetového pohára na 45, tých z obrovského slalomu má už 22. Okrem toho figuruje v štatistikách FIS 107-krát v prvej trojke na konci pretekov SP."Mal som k dispozícii skvele nastavené lyže a celkovo technické zázemie bolo skvelé. Výborne to fungovalo už predtým v Kranjskej Gore, teraz sa to len potvrdilo. Momentálne sa cítim veľmi dobre. Tlak už opadol a vtedy sa lyžuje veľmi dobre. Som pretekár, ktorý chce stále víťaziť. Neprišiel som do Aspenu, aby som zažil pekný záverečný víkend v sezóne. Ten pekný víkend je vtedy, keď som na svahu dostatočne rýchly," cituje čerstvo 28-ročného Marcela Hirschera portál laola1.at.V poslednom mužskom obrovskom slalome SP 2016/2017 sa predstavilo 27 pretekárov, ktorí si vybojovali právo účasti na základe celosezónnych výsledkov. Slovenský reprezentant medzi nimi chýbal.1. Marcel Hirscher (Rak.) 1:49,79 min, 2. Felix Neureuther (Nem.) +0,53 s, 3. Mathieu Faivre (Fr.) +1,19, 4. Stefan Luitz (Nem.) +1,32, 5. Matts Olsson (Švéd.) a Florian Eisath (Tal.) obaja +1,60, 7. Henrik Kristoffersen (Nór.) +1,71, 8. Roland Leitinger (Rak.) +1,861. Marcel Hirscher (Rak.) 733 bodov - malý glóbus, 2. Mathieu Faivre 440, 3. Alexis Pinturault (obaja Fr.) 439, 4. Felix Neureuther (Nem.) 370, 5. Henrik Kristoffersen (Nór.) 328, 6. Leif Kristian Haugen (Nór.) 282, ...1. Marcel Hirscher (Rak.) 1549 bodov - istý veľký glóbus, 2. Kjetil Jansrud (Nór.) 924, 3. Henrik Kristoffersen (Nór.) 903, 4. Alexis Pinturault (Fr.) 875, 5. Felix Neureuther (Nem.) 710, 6. Peter Fill (Tal.) 693, ..., ,