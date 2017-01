Hieronymus Bosch i David Bowie na plátne Nostalgie



Januárová ponuka Nostalgie zahŕňa i exkluzívnu projekciu snímky o jednom z najoriginálnejších maliarov sveta, ktorá ponúka divákom možnosť prežiť výstavu v kine a uvidieť legendárne majstrovské diela tohto predchodcu surrealizmu na veľkom plátne vo vysokom rozlíšení. Snímka predstaví výstavu "Jheronimus Bosch – Visions of Genius" v Het Noordbrabants Museum v južnom Holandsku, ktorá po prvý raz zhromaždila väčšinu Boschových obrazov a kresieb do jeho rodného mesta.



Mimoriadnym predstavením bude aj dokument , ktorý zavedie divákov na fascinujúcu cestu naprieč najúspešnejšou výstavou v histórii Victoria and Albert Museum v Londýne, mapujúcou život a umeleckú kariéru Davida Bowieho, jedného z najodvážnejších a najvplyvnejších performerov modernej doby. Okúzľujúca výstava predstavuje obdivuhodnú zbierku ručne písaných básní, originálnych kostýmov, fotografií, filmov, hudobných videoklipov, Bowieho vlastných nástrojov, obalov albumov a ďalších vzácnych materiálov.



Výber toho najlepšieho z najprestížnejších medzinárodných filmových festivalov na svete ponúka cyklus Best of Fest, v rámci ktorého sa diváci môžu tešiť na Ryana Goslinga a Emmu Stone v romantickom muzikáli Damiena Chazella, ktorý líči vášnivý milostný vzťah džezového hudobníka a nádejnej herečky. Snímka získala Cenu divákov pre najlepší film na MFF Toronto 2016 a Emma Stone Cenu pre najlepšiu herečku na MFF Benátky 2016. Rodinná dráma Xaviera Dolana o mladom spisovateľovi, ktorý sa po rokoch vracia domov za rodinou, aby im oznámil, že zomiera, získala Veľkú cenu poroty na MFF Cannes 2016. Ďalším z vrcholov canneskej súťaže bola nová snímka Jima Jarmuscha, poetický príbeh krásy obyčajného života, skrývajúcej sa i v tých najmenších detailoch, ktorým sa "kráľ nezávislého filmu" tematicky vracia k svojim klasickým filmom.



V cykle Európske oko ponúka Nostalgia divákom oceňované snímky popredných európskych tvorcov. V januári sa môžu tešiť na rakúsky životopisný film o maliarovi, ktorého život i tvorba sa niesli v znamení erotiky a škandálov, nemecký psychothriller o úspešnom právnikovi v životnej kríze, ktorý je modernou variáciou príbehu doktora Jekylla a pána Hyda, či na česko-slovenskú drámu Jana Hřebejka o triednej učiteľke manipulujúcej žiakmi a ich rodičmi, ktorej predstaviteľka Zuzana Mauréry získala Cenu za najlepší ženský herecký výkon na MFF Karlovy Vary 2016.



Z januárovej ponuky predstavení pre deti, ktoré sa v Nostalgii obvykle hrajú v piatok o 18:00 hod., poteší určite celú rodinu animovaná komédia "napeckovaná" hitmi od Franka Sinatru až po Lady Gaga, rodinný film o malých tvoroch, ktorí kradnú ľuďom ponožky, či dobrodružná komédia o priateľskom psovi bíglovi. Pre väčšie deti je určený rozprávkový príbeh o mladom dievčati, ktoré vyráža na dobrodružnú cestu po stopách svojho dedka moreplavca – a pre všetkých milovníkov japonskej animácie dobrodružný príbeh, ktorého hrdina sa ocitne vo fantazijnom svete zvierat, ocenený ako "najlepší japonský animovaný film roka".



11.01. ST 19:00 LA LA LAND Damien Chazelle, USA, 2016



12.01. ŠT 19:00 TEMNÁ STRANA MESIACA Stephan Rick, Nem., 2015



13.01. PI 18:00 SPIEVAJ Garth Jennings, USA, 2016



13.01. PI 20:00 PASAŽIERI Morten Tyldum, USA, 2016



14.01. SO 16:15 LICHOŽRÚTI Galina Miklínová, ČR/SR, 2016



14.01. SO 18:00 DAVID BOWIE JE... Hamish Hamilton, Katy Mullan, Brit., 2013



14.01. SO 20:00 LA LA LAND Damien Chazelle, USA, 2016



18.01. ST 19:00 JE TO LEN KONIEC SVETA Xavier Dolan, Kan./Fr., 2016



19.01. ŠT 19:00 EGON SCHIELE Dieter Berner, Rak., 2016



20.01. PI 18:00 OZZY Alberto Rodriguez, Špan./Kan., 2016



20.01. PI 19:45 UČITEĽKA Jan Hřebejk, SR/ČR, 2016



21.01. SO 16:30 CHLAPEC VO SVETE PRÍŠER Mamoru Hosoda, Jap., 2015



21.01. SO 19:00 LA LA LAND Damien Chazelle, USA, 2016



25.01. ST 19:00 ROZPOLTENÝ M. Night Shyamalan, USA, 2016



26.01. ŠT 19:00 PATERSON Jim Jarmusch, USA/Fr./Nem., 2016



28.01. SO 16:15 AŽ NA SEVERNÝ PÓL Rémi Chayé, Fr./Dán., 2015



28.01. SO 18:00 HIERONYMUS BOSCH A JEHO PODIVUHODNY