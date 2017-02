Herečka Naomie Harris dostala Rad britského impéria OBE

BRATISLAVA 24. februára (WebNoviny.sk) - Anglická herečka Naomie Harris dostala od britskej kráľovnej Alžbety II. Rad britského impéria OBE. Štyridsaťročná rodáčka z Londýna si ocenenie za prínos filmu prevzala vo štvrtok v Buckinghamskom paláci.



"Pre herečku tmavej pleti a z prostredia, z akého pochádzam, je to neskutočne dôležité. Som naozaj nadšená, že moja práca dostala takéto uznanie," uviedla pre BBC herečka, ktorú matka vychovávala v nájomnom mestskom byte. .



Harris tiež rozprávala o ďalšej snímke o agentovi 007 Jamesovi Bondovi. Ako prezradila, v hlavnej úlohe by opäť rada videla Daniela Craiga, s ktorým sa ako Moneypenny objavila v ostatných dvoch filmoch Skyfall (2012) a Spectre (2015). "Myslím si, že keďže ostatné dva filmy, Spectre a Skyfall, zarobili najviac spomedzi všetkých bondoviek, je jasné, že ľudia ho ako Bonda milujú a zúfale ho chcú naspäť. Myslím si, že Daniel o tom veľmi dobre vie a pridáva to na tlaku. Napokon však musí urobiť to, čo je pre neho najlepšie. Viem, že kolegovia a kolegyne ho chcú naspäť. Viem, že naši producenti Barbara a Michael ho veľmi chcú naspäť, takže jediná osoba, ktorú musíme presvedčiť, je Daniel," vyjadrila sa herečka.



odštartovala kariéru už ako dieťa v roku 1987 v seriáli Simon and the Witch (1987 - 1988). Diváci a diváčky ju môžu poznať okrem spomínaných bondoviek aj z filmov Piráti Karibiku: Truhlica mŕtveho muža (2006) a Piráti Karibiku: Na konci sveta (2007).



Predstavila sa aj v tituloch O 28 dní... (2002), Miami Vice (2006), Králi ulice (2008), Mandela: Dlhá cesta k slobode (2013), Bojovník (2015) alebo dráme Moonlight (2016), vďaka ktorej ju nominovali na Oscara, Zlatý glóbus i cenu BAFTA.



